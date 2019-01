La esencia del mentalismo con Susana Guisasola

Susana Guisasola empezó como aficionada en el mundo del mentalismo, y, más tarde, traspasó la barrera de espectadora a tener al público enfrente de la mano de José Rivera. Aquel "bendito día" le preguntó "si podría aprender” y la trayectoria fue meteórica. En apenas tres meses se puso delante del público haciendo un número dentro del espectáculo de Rivera. A partir de ahí, empezaron a aumentar hasta llegar a escenarios más grandes y varios festivales internacionales como artista invitada. La próxima cita, el 19 de enero en O Carballiño.

¿Cómo llegó al mundo del mentalismo?

Siempre fui entusiasta espectadora de magia en general y el mentalismo en particular, me parecía fascinante. Crear al ilusi ón de que tienes poderes extraordinarios es una sensación difícil de olvidar. Engancha de veras.

Entonces, se puede decir que siempre le atrajo este mudo.

Si, me parecía tan elegante y misterioso que me atraía irremediablemente. Una vez conocidos los entresijos de la magia , desemboqué en el mentalismo de manera natural y de la mano de José Rivera, un excelente coach, ¡aunque muy duro!

¿En que momento se dio cuenta de que era algo serio?

En el momento que pise un escenario y el público me aplaudió con admiración. Pensé, “creo que ya no puedo pasar sin esto”. Y así ha sido desde entonces.

Desde sus comienzos hasta ahora, ¿ha notado mucha evolución?

¡Muchísima! Soy una persona muy tímida y vergonzosa. Creí que nunca sería capaz de ponerme delante del público pero poco a poco lo fui consiguiendo, aunque siempre paso muchos nervios antes de salir, luego se me pasa todo cuando veo las sonrisas de disfrute del público y ahí empiezo a disfrutar yo también . Notas las tablas y la evolución en tus actuación cuando eres capaz de fallar y que nadie lo note; o poder salirte del guión y poder volver a él con soltura.

¿Alguna clave para ser mentalista?

Estudiar, estudiar, estudiar, leer, ver a otros colegas, ilusionarte con lo que haces.

¿Qué es necesario tener o cómo se prepara un mentalista?

¿Tener? Nada en especial, solo ganas y entrega porque es preciso tener mucha disciplina para estudiar mil horas, leer todo lo que caiga en tus manos sobre la materia, ser creativo para crear una buena atmósfera en tus números y ensayar hasta conseguir la perfección de tu técnica. Quizás haya que ser un poco obsesivo, porque toda tu vida girará en torno a ello.

Pero alguna cualidad tendrá que tener...

Como nos dijo hace unas semanas Anthony Blake charlando sobre una técnica determinada (que no puedo revelar) solo hay un secreto: práctica, práctica, práctica y también ¡mucha práctica!

Hay mucho trabajo det rás, así que la disciplina es fundamental. Hay que estar dispuesto a sacrificar muchas horas en estudio y ensayo , aunque si usas la palabra “sacrificio” en todo ese proceso, ya puedes ir dedicándote a otra cosa , porque si no disfrutas con todo esto, en mi opinión, has escogido la profesión equivocada.

¿Qué diferencia a un mentalista de un mago?

El mentalismo no es más que otra rama de la magia. La más difícil, dicen, y envuelta en un halo de misterio que genera en el público la duda de si lo que está viendo es real o sólo un truco. Alguna vez al terminar el espectáculo se han acercado a preguntar si podía leerle el pensamiento o si podía hacer que aprobara unas oposiciones. A un mago que sierra a su ayudante en dos partes, creo que nunca le preguntarían al final de la actuación como se encuentra la chica, todo el mundo da por hecho que hay un truco .

¿Qué significa para usted y qué le aporta a a su vida?

En una palabra me ha hecho feliz. Ha conseguido darme mucha confianza en mi misma.

¿Se ve dedicándose al mentalismo?

Yo me veo dedicándome a todo lo que mantenga mi cerebro y mi ilusión activa y el mentalismo consigue todo eso sin duda.

¿Existen dudas?

Sí, el mentalismo siempre genera dudas de si lo que estás viendo es real, si el mentalista tiene realmente poderes sobrenaturales. Por eso es tan fascinante el mentalismo. ¿Quién no querría ser una súper mujer con poderes extraordinarios?

¿Qué le diría a los incrédulos?

Que vayan a ver mentalismo sin ninguna reserva, solo con ganas de disfrutar, no hay nada que creer o dejar de creer... no hay nada más bonito que dejar que la magia ocurra en tu cabeza. Mientras yo hago cosas en el escenario, tú ves otras completamente diferentes porque tú cerebro necesita explicar a toda costa lo que está pasando. Así que me consejo es que desactiven su desconfianza y dejen que la magia suceda!

¿Algún proyecto al a vista?

Tras los eventos privados típicos de Navidad y, actuar con José Rivera en el teatro Zorrilla de Valladolid, toca el 19 de enero a las 20,30 horas, en O Carballiño.