Espacios regalados al vandalismo

"Nosotros aquí no hacemos ningún mal, la verdad", explicaba ayer uno de los okupas de la cafetería municipal del Parque Miño, poco antes del mediodía, antes de recoger todas sus pertenencias y abandonar el lugar junto con sus otros dos compañeros.

Desde mediados del mes de julio, dos personas vivían en uno de los baños de la cafetería, donde guardaban sus pertenencias (ropa, mantas, toallas, maletas) y dormían todas las noches. El tercer hombre llegó hace poco más de tres semanas y ocupó el otro baño del local, donde colocó hasta una cama supletoria. "No entramos en la cafetería porque no nos interesa hacerlo, no necesitamos ese espacio, aunque no es nada difícil abrir la puerta", comentan.

Además, los okupas señalan que ellos no rompieron los cerrojos de las puertas de los servicios, sino que cuando llegaron se los encontraron destrozados. "Nosotros cuidamos de este lugar, lo peor es si llegan otras personas que roben algo o rompan el mobiliario. Las pintadas que hay por toda la fachada no las hicimos nosotros, ya estaba así al llegar", dicen.

Advertencias policiales

Además, apuntan que la Policía Local ha pasado varias veces durante las últimas semanas para advertirles que tenían que marcharse de la cafetería, aunque nunca llegaron a echarlos por la fuerza: "Vinieron a decirnos que nos fuésemos o nos tapiaban las puertas un día, pero por el momento no han hecho nada y hoy (por ayer) tampoco se han presentado todavía".

Ahora, los tres okupas buscan otro lugar donde vivir: "Nos marchamos de aquí y nos vamos a otro sitio distinto. Yo tengo una lista y voy escogiendo, es lo que siempre hago, estoy acostumbrado".