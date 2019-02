Estafa máis de 2.330 euros a 15 persoas co "timpo do parente" en Ourense

Axentes da Policía Nacional detiveron en Ourense a un home de 31 anos de idade como presunto autor dun delito continuado de estafa de 2.335 euros a 15 vítimas mediante o `timo do parente`.

Segundo informou a Policía Nacional, os feitos comezaron a mediados do ano 2018 cando o Grupo de Investigación observou un "incremento considerable" na comisión de estafas mediante o engano coñecido como `timo do parente`. Este consiste, relatan as mesmas fontes policiais, en "dirixirse a persoas de avanzada idade facéndose pasar por familiar dalgún coñecido da vítima á que pretende enganar, normalmente con persoas que teñen o seu domicilio nalgunha localidade próxima a Ourense".

O autor dos feitos, natural de Ourense, unha vez solicitou datos relativos a nomes e parentesco de familiares ou amigos da persona a enganar, diríxese a ela coa escusa de que tivo un accidente ou lle levou o coche o guindastre municipal. Así, solicita unha cantidade económica non moi elevada, "que en ningún caso supera os 400 euros, sabedor da responsabilidade penal", matiza a Policía.

Unha vez conseguido o diñeiro, afirma que lle devolverá o prestado proximamente, pero non aparece "nunca máis polo lugar", abunda a Policía Nacional, que engade que, nalgunhas ocasións "mesmo chega a acceder aos domicilios das persoas ás que engana, mentres collen o diñeiro e noutras, acompañou ás propias vítimas ao caixeiro para a retirada de efectivo".

A Unidade de Delincuencia Especializada e Violenta, após realizar labores para o esclarecemento dos feitos delituosos, solicita información de 15 vítimas, nas que o presunto autor é o mesmo, o cal "aproveitou a súa avanzada idade para facerlles crer que se trataba do fillo/primo/familiar para así crear unha relación de confianza entre estafador e a súa vítima, facéndolle saber de que a persona coñecida por ambos tivera un accidente, pai ou nai, dependendo a quen estea suplantando, e que se atopa hospitalizado".

Por iso, ao indicar que deixa mal estacionado o seu vehículo ou o guindastre municipal retirouno ao depósito, di que necesita que lle "presten algo de diñeiro para poder recuperar o seu vehículo, oscilando a cantidade entre 50 a 200 euros", indican as mesmas fontes.

Antecedentes

Varias vítimas chegaron mesmo a convidarlle a pasar aos seus domicilios e nunha ocasión, asegura a Policía, subtraeu as chaves dunha vivenda.



O individuo foi detido na mañá deste luns 25 por un delito continuado de estafa con 15 vítimas, un delito leve de furto e outro de roubo con forza.



O detido, con dous arrestos anteriores e investigado en 32 feitos pola Guardia Civil, pasou a disposición xudicial na tarde deste luns, após o que quedade en liberdade.