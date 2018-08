"Estamos desbordados, porque se verte día si e día tamén"

Juan José Gómez (Xunta de Galicia): "Hai sospeitas, pero non se pode acusar sen demostralo"

Desde la Xunta de Galicia, apuestan por las campañas de sensibilización y la colaboración interinstitucional para revertir la situación. "É un tema humano, o que quere facer dano, vaino facer. Ese é un gran problema", indicó Gómez, quien valora, sin embargo, que "o esforzo que se está a facer empeza a ter repercusión para o río".

Señaló como una prioridad para reducir la contaminación en el Barbaña incidir en los medios de detección de los vertidos. "É moi importante, e calquera dos axentes implicados pode contribuír para detectalos", afirma.

Gómez ve fundamental la toma de muestras: "Moitas veces entre vertido e mostras pasan 48 horas, e cando o fas, xa non sae o que ten que saír". Aunque dice que "todos temos sospeitas, pero non se pode acusar sen demostralo".

Jesús Vázquez, alcalde de Ourense: "Queremos resolvelo canto antes, hai que parar a sangría"

El alcalde de Ourense no esconde la realidad. "A situación non é a ideal, esta aínda moi lonxe diso", señaló. Pese a que los vertidos se detectan en muchas ocasiones aguas arriba, señala que es la ciudad "a que sofre a maioría das veces as consecuencias, sempre van augas abaixo".

Todas las esperanzas del Concello están puestas en el ambicioso plan de saneamiento, con 15 millones de euros de inversión, firmado con la Confederación Hidrográfica Miño-Sil. "O máis importante é que co estudo se van establecer as medidas a adoptar, por iso é un punto de inflexión grande".

El regidor tiene claro que es totalmente prioritario "parar con esa sangría das fins de semana. Somos os primeiros interesados en que se resolva canto antes", apuntó.

Pablo Pérez, Diputación de Ourense: "O problema é que o que verte busca días adecuados"

En la Diputación de Ourense, asumirán la gestión de la depuradora de San Cibrao das Viñas, fuente de muchos de los conflictos relacionados con la contaminación en el Barbaña. "Somos conscientes de que temos que mellorar a detección. O que verte sempre busca as condicións ideais, fins de semana ou treboadas de auga", relata Pablo Pérez.

Recuerda que las empresas están "acostumadas" a pedir permiso, aunque incide en que "se o contaminar resulta rendible para que o fai, vai seguir habendo estas situacións".

Pese a todo, destaca que "temos persoal as fins de semana. Cando saltan as alarmas das cabinas de detección, temos xente que vai para iniciar procedementos de sanción. O problema non é ese".

Emilio González Afonso: "O Estado é sensible co río Barbaña, colaboraremos"

El subdelegado del Gobierno, Emilio González Afonso, acaba de llegar al puesto pero pone el estado del río Barbaña en su punto de mira. En el café de redacción llamó a la responsabilidad de los empresarios y anunció medidas en ese sentido. "Quero convocar aos empresarios dos polígonos, e ao presidente dos empresarios para concienciar e crear un grupo de traballo sobre o Barbaña", anunció.

Afonso también se ponen entre los deberes pendientes una colaboración fuerte entre las instituciones. "A iso darémoslle solución, coordinando certos elementos, pero tamén haberá que mellorar as infraestruturas", explicó.

Ante todo, se mostró "sensible" como representante del Estado, y "disposto a colaborar con todas as iniciativas".

Rocío Díaz, Asociación de Vecinos Barbaña: "Queremos que salgan en el periódico todos aquellos que son sancionados"

A Rocío Díaz nadie le puede cuestionar su empeño por la mejora del agua del Barbaña. Lleva años en la lucha vecinal y recuerda cómo era este río urbano hace décadas. "Antes tenía vida; la gente pescaba, nos bañábamos...", recuerda con nostalgia. Pero, en la actualidad, se muestra pesimista: "El río se fue muriendo y, si no fuera por el clamor de tres asociaciones, no se habría visibilizado. Eso es terriblemente vergonzoso".

La dirigente de los vecinos del Parque Barbaña puso los puntos sobre las íes a las autoridades. "No es tan díficil saber quién vierte. Hay que aumentar las sanciones y que salgan en el periódico, para que las vea todo el mundo".

Díaz se desespera porque mientras muere el río "unos echan la culpa a otros", y le produce "vergüenza ajena" que nadie sea capaz de "ponerle coto".

Ante los planes de saneamiento integral, asegura que "estaremos muy pendientes", aunque ve necesario que "se termine antes de 2027".

Xoán Novoa, Confederación Hidrográfica Miño-Sil: "Estamos desbordados, porque se verte día si e día tamén"

La Confederación Hidrográfica Miño-Sil está en el centro de la cuestión, como responsable de vigilar el estado de los recursos hídricos de la provincia. El técnico Xoán Novoa dice que el Barbaña está en estado "peor que bo", y dice que a ellos les genera "preocupación". Apunta a la zona de la depuradora como el punto caliente de los vertidos, y recuerda que los concellos son los responsables de la red de saneamiento y su control.

Sobre el plan previsto, recuerda que el año 2027 "é a data límite que puxo a Unión Europea", pero espera que se vean mejoras "xa no 2021", porque, recuerda, "vai ir de forma escalonada, pouco a pouco". En cuanto a quién vigila los vertidos, Novoa agradeció la colaboración de Ríos Limpos y otros actores implicados, y aseguró que "todas esas denuncias son analizadas".

Para concluir, reconoce que están "desbordados", porque se vierte "día si e día tamén" y por eso quieren hacer "unha análise global".

Juan Cid, Ríos Limpios: "Tíñámolo que ter abordado antes e non fomos capaces de facelo"

Como representante del colectivo ecologista Ríos Limpos, Juan Cid no se mordió la lengua a la hora de decir aquello que piensa. "É un tema grave que deberíamos ter abordado antes e non fomos capaces", explicó. Con esta frase, quiso dejar claro que "suspendemos a todos, incluso a nós mesmos".

Cid hizo un llamamiento para "pedir desculpas ao río", y apunta entre las responsabilidades por los vertidos a unos polígonos industriales "que naceron sen saneamento", así como a la escasa vigilancia: "Só hai sete policías de río para todo Ourense". Tras la celebración del juicio por la mortandad de los peces en 2009, cree que se tienen que marcar "un antes e un despois", porque tiene claro que "outra xestión é posible".

Este voluntario ecologista cree que se vierte "deliberadamente" y también, al igual que las autoridades, apuesta por "máis campañas de sensibilización" para concienciar a la ciudadanía.