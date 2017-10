"Estamos ante o hospital máis moderno dos que hai agora en Galicia"

Rosendo Fernández: "Damos un paso decisivo cuantitativa e cualitativamente na sanidade ourensá"

El vicepresidente de la Diputación de Ourense, Rosendo Fernández, considera que la apertura del nuevo edificio de hospitalización del CHUO supone un "paso decisivo, cuantitativa e cualitativamente falando para a sanidade pública da nosa provincia".

El vicepresidente del ente provincial cree que "vai mellorar a calidade de vida en termos de saúde de toda a provincia de Ourense", con un hospital que considera que se sitúa "á última vangarda" en materia de innovación y atención médica. Cree que los ourensanos "estamos de noraboa", al colocarse la EOXI de Ourense "na primeira división da sanidade pública" con la inauguración de este espacio.

Rosendo Fernández, médico de profesión, considera que "é a obra máis importante da sanidade pública que se ten feito en Ourense" y destaca la "gran contribución" que puede ofrecer al desarrollo de la sanidad gallega, al tener las condiciones "para converterse nun referente en materia de innovación" en toda Galicia.

Jesús Vázquez: "O obxectivo é ter un hospital que dea un mellor servizo á cidade e á provincia"

El alcalde de Ourense, Jesús Vázquez Abad, cree que la apertura del nuevo edificio del CHUO supone un "fito histórico", al poner en marcha una estructura que pretende "ser un referente no campo da innovación". El alcalde no se olvida de las "melloras que percibirán os pacientes", que contarán con unas "prestacións moi elevadas".

No pierde la oportunidad de mostrar que "as esixencias non rematarán aquí" y considera que se tiene poner en marcha "canto antes" la remodelación del Cristal Piñor, y la posterior construcción del edificio de consultas externas, que considera "pezas indispensables para ter unha boa estrutura sanitaria que dea cobertura a todos os ourensáns".

Jesús Vázquez destaca que el objetivo del nuevo CHUO es que la ciudad cuente con un hospital "que dea o mellor servizo tanto á cidade como a toda a provincia" y cree que es algo que la ciudadanía "estaba agardando desde hai anos, porque era unha necesidade".

Jesús Vázquez Almuiña: "Estamos ante o hospital máis moderno dos que hai agora en Galicia"

El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, destaca que el nuevo edificio del CHUO ya está en marcha "grazas ao magnífico traballo da EOXI de Ourense e todos os seus profesionais". Considera que es el edificio de hospitalización "máis moderno" que hay ahora mismo en Galicia y sus condiciones son "magníficas " y "adaptadas aos estándares europeos", y permitirán "desfrutar ao máximo, dentro do pouco que se pode desfrutar de por si na estancia nun hospital".

Cree que se ha dado un "paso moi importante" para la sanidad ourensana y subraya que "estamos encantados de ter posto á disposición dos ourensáns un hospital destas características".

Vázquez se reafirma también en que el compromiso de la Xunta va más allá. "Non imos parar aquí, porque queremos tamén reformar as antigas instalacións de hospitalización e estamos xa co proxecto para posteriormente proceder á licitación e seguir facendo esa obra", señala.

Manuel Fernández Muinelo: "En los primeros días, se percibe mucha ilusión entre los pacientes y el personal"

El jefe de servicio de Medicina Interna, Manuel Fernández Muinelo, ve "mucha ilusión entre pacientes y trabajadores" tras los primeros días de traslado de 21 pacientes de la unidad completa que estaba en el Cristal Piñor. "Por fin nos sentimos en un hospital, es un paso de gigante", destaca Fernández.

Cree que este nuevo edificio de hospitalización contribuirá a un "mayor bienestar físico y psíquico" de los pacientes. Fernández destaca las bondades para todos los usuarios, en cuanto a una "mayor confortabilidad" de las instalaciones sanitarias.

Sobre la hospitalización experimental, dice que "tenemos espacios de rehabilitación, siempre controlados terapéuticamente. Hay varios programas incluidos en la planta de innovación, aunque siempre se seguirán unos protocolos concretos para enviar a un paciente a los huertos terapéuticos u otras zonas concretas", señala.

Deja claro que ese uso de esa planta de hospitalización experimental será "siempre voluntario".

Dionisio López Bellido: "Estamos ante un cambio radical que traerá una mayor confortabilidad"

El gerente de la Estrutura Organizada de Xestión Integrada Ourense-O Barco-Verín, Dionisio López Bellido, destaca que los primeros días tras el traslado están resultado "muy satisfactorios". Cree que con la nueva hospitalización "el cambio es radical", ya que se reúne "confortabilidad, nuevos espacios más amplios y unas vistas increíbles de toda la ciudad". El gerente de la EOXI de Ourense destaca que la parte clínica "sigue exactamente igual" y que la calidad asistencial "permanecerá o incluso mejorará".

Señala que los profesionales y las familias le transmiten un grado de satisfacción "muy importante" en los primeros días. López Bellido pone de relieve la decoración de los pasillos de las plantas de hospitalización, de donde cuelgan cuadros del ourensano Quessada. "Es una sorpresa que ayuda a humanizar los pasillos de unas instalaciones en las que nadie quiere estar", añade. Destaca el apartado de innovación, aunque incide en que "lo importante será el día a día".