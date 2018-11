Seis estudantes da provincia acadan os Premios Extraordinarios da ESO

A Concellería de Educación, Universidade e Formación Profesional recoñeceu o expediente académico de seis estudantes da provincia nos Premios Extraordinarios da Educación Secundaria Obrigatoria (ESO). Trátase dn galardón de carácter anual que ten por finalidade valorar o esforzo e dedicación do alumnado que cursou ESO no sistema educativo galego cun excelente aproveitamento académico.

Ana Arca Marán, do IES As Lagoas, Elba Núñez Suárez do IES Xesús Ferro Couselo, Iria González Álvarez-Ron do IES Eduardo Blanco Amor, Martín Fernández Carballal do IES O Coutro, Daniel Fernández Filloy do IES nº1 do Carballiño e Iria González Losada do CPR Plurilingüe Santa Teresa de Jesús son os estudantes da provincia que acadaron este recoñecemento polos seus resultados no curso pasado.

Premio para o CEE O Pino

A Consellería de Educación recoñeceu o traballo do CEE O Pino e o premia polo seu proxecto de formación permanente do profesorado. En concreto, acadou este galardón polo seu programa "Accessibilidade nos dispositivos robóticos e atención á diversidade. Introducción a programación e robótica".