De estudiante ejemplar a las obras del AVE

Ambición y esfuerzo. Es la máxima de Noelia Vila Seijas, Premio Extraordinario de Fin de Carrera de la Xunta. Esta ourensana terminó el grado de Ingeniería Civil en el campus de Lugo de la Universidade de Santiago. En su expediente figura una media de un 8,1. "Tengo cincos en alguna asignatura eh, y en el segundo año me fui con suspensas", subraya.

Ha compaginado siempre los estudios con trabajos en hostelería o con becas de administración en la universidad. Con 24 años, trabaja en una empresa vinculada a obras ferroviarias y muy pronto participará en las del tramo del AVE en Taboadela, su localidad natal. "Estoy encantada de poder trabajar al lado de casa", dice. También oposita para obras públicas del Estado y hace un máster a distancia de prevención de riesgos. Quería ser maestra.

Una segunda opción

"Pensé que para pasar mil años opositando, podría tener una segunda opción por si lo de profesorado me salía mal. Me llamaron siempre las obras, los túneles, las carreteras...Y dije: voy a probar". Al final le gustó. Hizo unas prácticas en Copasa y disfrutó del sector de la conservación, hasta ahora el que más le atrae. La experiencia del Erasmus en Polonia fue de lo más gratificante en su etapa universitaria, donde aprendió a "moverse sola". "Me hice adicta a Infojobs. Cuando entregué el trabajo final de grado, todos mis compañeros salieron a celebrarlo. Yo a la mañana siguiente tenía una entrevista de trabajo en Vigo para una empresa de ascensores", cuenta.

A sacarse las castañas sigue aprendiendo cada día. "Hay que buscarse la vida. Hay que tener más visiones, no puedes pretender encontrar trabajo al lado de casa de primeras. Ni de lo tuyo. He trabajado mucho en hostelería y en este sector he conocido a mucha gente de la construcción. Hay que abrir la mente. Ahora que salen ofertas de construcción en Panamá o Perú, si tienes que irte te vas. Puede ser la oportunidad de que cuando vuelvas sí tengas trabajo al lado de casa", explica la ourensana.

Un pero a la Universidad

Aunque ha conseguido el Premio Extraordinario de la Xunta, no sucedió lo mismo con los galardones que concede la Universidad. "Terminé la carrera en cinco años. Solo puedes optar al premio extraordinario si acabas en los cuatro. Me pregunto qué pasa con la gente que tiene que compaginar estudio y trabajo y no puede terminar en ese plazo. ¿Vale menos su esfuerzo? Me gustaría que las universidades valoren cada caso, no por mí. Sino porque he visto estas situaciones en más compañeros", puntualiza.

El dinero del premio, 3.000 euros, será para seguir invirtiendo en su formación.

Los expedientes más brillantes de Galicia

La Xunta de Galicia concede cada curso académico premios extraordinarios a los expedientes académicos más brillantes en cada una de las titulaciones del Sistema Universitario Galego. Para los estudios de Ingeniería se exige un mínimo de 7,50 puntos de media.

Noelia Vila es la única en recibir este galardón en su grado, Ingenería Civil, que solo se imparte en el campus lucense de la Universidade de Santiago. Además de 3.000 euros de dotación económica, los afortunados reciben un diploma acreditativo. En el caso de esta joven ourensana, no se esperaba ser una de las premiadas.