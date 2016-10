Un estudio avala a la pizarra gallega frente a la brasileña

El Clúster de la Pizarra organizó ayer en Ourense una jornada técnica para dar a conocer a los profesionales y usuarios del sector un estudio en el que se destacaban las ventajas de la pizarra gallega frente a la procedente de países como Brasil. Un producto este último al que el director xeral de Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces, aludió directamente calificándolo de "competencia desleal".

De hecho, Bernardo Tahoces subrayó que la reciente norma europea "contempla un análisis petrográfico que diferencia lo que es pizarra de lo que no lo es" y en este análisis se explica que se "contemplan los niveles de micas de la pizarra, algo que al producto brasileño no se puede aplicar porque no tiene niveles de micas que observar y, por tanto, no es pizarra".

El director xeral consideró en su intervención que es esencial "dar a conocer este hecho" para defender la calidad de la pizarra gallega frente a la foránea, algo que se pretendía con esta jornada.

Todo ello en un sector que, como subrayó el vicepresidente de la Confederación Empresarial de Ourense, José Manuel Díaz, "cuenta con 2.400 empleos directos y alrededor de 10.000 indirectos". Díaz destacó la fortaleza de un sector que "en este 2016 ha vuelto a la senda del crecimiento".

El presidente del Clúster de la Pizarra, Víctor Cobo, subrayó el esfuerzo que se está haciendo en innovación y actividad divulgativa de las características de la pizarra gallega para competir con países como "Brasil o China". Cobo recordó que "Galicia genera más de la mitad de la producción española de pizarra", constituyendo el 60 % de las exportaciones –de ellas un 80 % procedentes de Ourense–.

Roberto Castro, subdelegado del Gobierno en Ourense, presente también en el acto de inauguración de la jornada, incidió en el hecho de que gran parte de esas exportaciones sean adquiridas por países como Francia, Reino Unido o Alemania, lo que avala la calidad "de la pizarra gallega cuando estos países la eligen para sus cubiertas". Según los datos del Clúster de la Pizarra en 2015 se exportaron más de 465.000 toneladas al extranjero, con una facturación de 248 millones de euros.n