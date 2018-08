Ethel Vázquez visita as obras das rúas Otero Pedrayo e Seixalbo

A conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, visitou este martes as obras que se están realizando para mellorar a seguridade viaria así como a integración urbana das rúas Otero Pedrayo e Seixalbo.

Este proxecto, no que se están investindo un total de 3 millóns de euros, céntrase na remodelación da avenida de Otero Pedrayo e na mellora da estrada autonómica OU-105 ao seu paso por Seixalbo.

O alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, salientou nesta visita que ambos proxectos teñen coma principal obxectivo “primar a accesibilidade e a seguridade viaria” poñendo fin a puntos negros como o paso inferior máis próximo á Universidade, no caso da Avenida de Otero Pedrayo.

A actuación tamén permitirá completar beirarrúas en ambas marxes do seu traxecto final, incidindo na traza do Camiño de Santiago, así como un carril habilitado para as bicicletas.