La Evega invita a una semana de análisis del vino

La II Semana Vitivinícola de Galicia arrancaba ayer en el Centro Cultural Marcos Valcárcel con la presencia del director de la Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia, Juan Manuel Casares; la secretaria xeral de Medio Rural, Belén Docampo; el vicepresidente de la Diputación provincial -institución coorganizadora del evento-, Rosendo Fernández, o el recién elegido director de la Axencia Galega de Calidade Alimentaria, Manuel Rodríguez Vazquez, entre otras autoridades.

Casares subrayó el hecho de que estas jornadas son una muestra "da aposta da Evega polo rural", a través de la continua "investigación de melloras nos nosos caldos". Añadió que esta segunda edición de la Semana "constará de tres días e sete actividades" y que en ella se hablará de temas tan candentes "como o viño e o cambio climático ou como usar as novas tecnoloxías nas adegas".

Por su parte, Rosendo Fernández alabó la iniciativa de la Evega de poner en marcha una Semana que busca "mellorar un dos sectores estratéxicos da nosa provincia", al tiempo que recordó que el organismo provincial "desenvolve accións formativas destinadas a integrar a mozos menores de 30 anos no sector, a través do Fondo Social Europeo".

Precisamente ese, el de conseguir que los jóvenes se acerquen a la viticultura , es "un dos obxectivos de Medio Rural, así como facer un sector dirixido as mulleres; por iso alégrome de que unha das ponencias xire en torno á muller no mundo do viño", remarcó la secretaria xeral de Medio Rural, Belén Docampo.

"Terra de viños"

El alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, también presente en el acto, recordó que "Ourense é terra de viño e miles de ourensáns teñen algunha vinculación co sector", por lo que se felicitó de la existencia de esta semana en torno al mundo del vino, "puntal económico da provincia".

El acto remató con la degustación de unos pinchos acompañados de la "última añada da Evega en tinto e blanco, un viño plurivarietal feito con uvas autóctonas", según subrayó Casares.