Eventos y descuentos, las soluciones a pie de calle

Los clientes defienden que los eventos especiales -como la Shopping Night- y los descuentos son la mejor baza para reflotar el comercio local ourensano. Por el contrario, la posibilidad que se plantea estos días de abrir los domingos no parece tener mucho éxito entre los vecinos, que apelan a los derechos de los trabajadores.

"A mí me animaría mucho más que hubiese eventos especiales para ir de tiendas", dice Carla González. Los descuentos, las ofertas o los mercados de oportunidades también tienen buena acogida. "Cando hai productos rebaixados sempre te moves máis", apunta Lidia Bernárdez.

Para Rosa González, los domingos no son una opción viable: "Considero que la gente no debería trabajar ese día, ¿qué vida familiar les queda? Ninguna". La opinión de Inma García es muy similar: "¿Qué pasa con el derecho al descanso?". Otros señalan que la medida no supondría un cambio relevante en su modo de consumo: "Yo vivo en Cudeiro y por mucho que las tiendas abriesen los domingos, no voy a bajar a comprar nada, para eso tengo los días entre semana", señala una vecina. García cree que el camino para la recuperación del sector comercial es otro, con visión "online". "Creo que una buena opción es tener una página web, aunque la tienda sea muy pequeña", comenta. Además, apunta la necesidad de cambiar ciertos hábitos adquiridos, como devolver en forma de vale aquellas compras realizadas a través de tarjeta bancaria: "Parece que te obligan a que te compres otra cosa y fastidia".