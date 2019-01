El exalcalde trivés niega que los independientes vayan con el PP

El exalcalde de la Agrupación Trivesa Independiente (ATI) en A Pobra de Trives, Francisco José Fernández Blanco, descartó este martes que esta formación se integre en la lista del PP para las Municipales 2019, acompañando al alcalde, Domingo Diéguez. Afirmó estar sorprendido "polo feito de que se manipule e minta", afirmando que "toda a Agrupación Trivesa Independente, e o seu equipo, integrábanse no PP".

Aseguró, por otra parte, y refiriéndose al anuncio del Partido Popular, que "nin se integra a ATI nin ao seu equipo. Outra cousa é a liberdade coa que, individualmente, cada persoa decida concorrer no partido que considere". El predecesor de Domingo Diéguez aseguró que "ATI está a tempo de concorrer ás vindeiras eleccións municipais".

Fernández Blanco, que solicitó su renuncia a los cargos de alcalde y concejal en diciembre de 2017, indicó que sigue ocupando la presidencia de la Agrupación Trivesa Independente y puntualizó que la formación "non celebrou ningunha asemblea, nin siquera para tomar en consideración unha decisión dese calado".

Por otra parte, añadió que "ATI representa uns valores e uns ideais que se atopan nas antípodas do Partido Popular, é en particular, das que parctica o PP Ourensán". También dijo que la alusión a ATI le causó sorpresa, pero no la incorporación de su sucesor en la Alcaldía a la lista del PP y acompañó sus declaraciones con el escrito de cese, en el que consta que "lamentaría enormemente ver que o meu sucesor acaba sendo o candidato do PP nas vindeiras eleccións municipais".