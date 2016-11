Exediles del PSOE creen que la Pokemon les hizo un daño ‘irreparable'

La decisión del Juzgado de Instrucción 1 de archivar la pieza separada de la operación Pokemon contra el exalcalde de la ciudad Francisco Rodríguez, que la jueza de Lugo Pilar de Lara envió a Ourense, ha sido recibida con satisfacción por parte de algunos de los ediles que integraban la junta de gobierno cuando el investigado era regidor. La jueza pedía que se le investigara por cinco posibles delitos: prevaricación urbanística, cohecho, contra la ordenación del territorio, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Todo ello en relación a la venta a la empresa Copasa del aprovechamiento urbanístico de una parcela municipal en A Chavasqueira en 2010 y el viaje a Brasil con el que supuestamente la constructora lo agasajó en mayo de 2008.

El actual portavoz del PSOE el Concello, José Ángel Vázquez Barquero, explica que su opinión es la misma que ha mantenido desde el momento en que estalló este procedimiento, la de creer en la inocencia de Francisco Rodríguez. "Siempre creímos en su inocencia, me alegro tanto en lo personal como en lo político, nunca hubo nada punible. Además, es algo positivo para la ciudad, se generó una alarma que hizo mucho daño", destaca.

Por su parte, Agustín Fernández, que sucedió en la alcaldía a Rodríguez, se muestra tajante en su valoración: "É a proba de un novo erro xudicial que alterou o curso democrático normal do Concello de Ourense, o tempo pon a cada un no seu sitio, pero o dano está feito, roubouse a un goberno lexítimo, púxose un camiño de espinas. Xa hai moitos arquivos de denuncias, pero ningunha condena e ningúen pediu disculpas".

La que fuera edil de Urbanismo, que también tuvo que dimitir en su momento, Áurea Soto, habla de "una difamación permanente" y "echa de menos" más claridad en el auto emitido por Leonardo Álvarez después de conocer el escrito del fiscal.

La exedil Marga Martín señala que "fue una barbaridad, está claro que lo que decíamos era cierto, que Paco era una persona honrada, honesta y trabajadora. No hay ahora sentencia que le pueda compensar lo que le ha sucedido a él, a este gobierno y a esta ciudad". Añade que fue un atropello y alguien tendrá que dar explicaciones, empezando por la propia justicia".

El que fuera concejal de Vivenda e Deportes por el BNG, Fernando Varela, señaló que "estou moi contento e xa o felicitei. Está claro que o tempo pon as cousas no seu sitio e non é bo facer xuízos precipitados".

Isabel Pérez, también del BNG en esa misma corporación, no duda en señalar que "a verdade é que eu defendín e defenderei sempre a presunción de inocencia, creo que así debe ser, o que hay que demostrar é a culpabilidade, e non é bo facer xuízos paralelos, sobre todo da poboación en xeral, que prexuzga a unha persoa sin que os tribunais, que son os que deben decidir, se pronuncien".

Pérez lamenta, por otra parte, "que as cousas cheguen tarde, agora o dano está feito e é irreparable, e non me refiro únicamente o dano político senón tamén ó persoal, sometendo a unha persoa a ese xuizo paralelo". Por otra parte, expresó su "total apoio" a la presunción de inocencia del ex alcalde.