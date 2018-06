"Éxito e máxima aceptación", o balance dos 5 anos de "Termalismo social"

Este mércores o balnearios de de Arnoia acolleu a presentación do balance dos cinco anos de desenvolvementos do programa de "Termalismo social", que desenvolve a Deputación de Ourense. No acto estiveron presentes o presidente da institución provincial, Manuel Baltar, os alcaldes de Arnoia, Cenlle, Lobios, Baños de Molgas, Cortegada e O Carballiño e os representantes dos sete balnearios que hai na provincia.

"Esta iniciativa posiciónanos como referente europeo no ámbito termal", salientou Baltar, que definiu esta iniciativa de "éxito" e cunha "aceptación máxima". "A provincia de Ourense e líder en Europa pola calidade das súas augas mineiro-medicinais, e polos programas que desenvolve a Deputación de ourense -unindo turismo termal, ocio e saúde-, de máxima aceptación tanto pola calidade das instalacións e as súas contornas como pola facilidade da xestión de reservas", afirmou o presidente da Deputación".

No que vai de 2018, máis de 2.000 persoas solicitaron praza para este ano nalgún dos balnearios da provincia, dos que un 9% solicitaron tratamentos terapéuticos. Ademais, os un 51% dos balistas termais que se achegan a Ourense empregan o tren.Para este 2018 espérase que máis de 3.000 ursuarios se acheguen a disfrutar destes balnearios.