La experiencia de Santamaría convence al PP de la provincia

Un total de 85 personas representará hoy al PP ourensano en el congreso nacional extraordinario que los populares celebran en Madrid para escoger al líder nacional de la formación en la jornada de mañana, entre Soraya Saénz de Santamaría y Pablo Casado. La provincia se desmarcó de la tendencia gallega en la primera vuelta, donde las votaciones se inclinaron por la ex vicepresidenta del Gobierno, que obtuvo 206 votos de la militancia, seguida por los 177 de María Dolores de Cospedal y 94 de Pablo Casado. Ahora, la incógnita es saber si esta tendencia se mantendrá entre los compromisarios ourensanos. Junto a los 72 delegados electos de la provincia, y el representante de Novas Xeracións, los representantes ourensanos estarán integrados por doce compromisarios más de carácter nato.

Manuel Baltar será uno de los de carácter nato que decidirá al sustituto de Mariano Rajoy. Su apuesta es Santamaría, pero recalca la "liberdade" de los compromisarios para optar por su candidato. "O seu modelo de partido é un modelo de futuro. Ten unha preparación tremenda e unha acreditada xestión pública e política, que non necesita da política para vivir. Supón un cambio de rumbo no PP que ensancha a base social de apoio ao partido a unha persoa de consensos, que levou con ela o peso do Goberno despois de Mariano Rajoy. Todo son vantaxes", indica el presidente provincial.

A la senadora Carmen Leyte, que apoyó públicamente a la ex vicepresidenta, se suma su compañero en la Cámara Alta, Avelino García: "Primero por coherencia con el mandatario provincial y con el portavoz en el Senado, segundo por la experiencia que tiene frente al Gobierno. Beneficiaría al PP de Ourense, que podría tener más miembros en la junta directiva del partido".

En la misma línea, el diputado nacional Miguel Ángel Viso señala "lo ideal de una candidatura de integración", aunque apoya a Santamaría por su "experiencia en el Gobierno" y "porque tiene claro el concepto de municipalismo y la importancia que tiene en nuestra provincia".

El presidente del parlamento gallego, Miguel Santalices, señaló en su Facebook que la ex vicepresidenta representa el "futuro", en mayúsculas, del PP, aunando "preparación y experiencia". Jorge Pumar, Rosendo Fernández o Andrés Montesinos son otros de los compromisarios que han hecho público su apoyo a Santamaría.

El alcalde, Jesús Vázquez, no manifiesta su decisión, subrayando que sí tiene decidido su "sentido de voto". El senador Juan Manuel Jiménez remarca que lo "deseable" sería una lista única: "Creo que son dos magníficos candidatos y lo importante es que el partido salga más unido que nunca,".

El diputado nacional Celso Delgado se decanta por Casado: "Los dos son estupendos candidatos, pero Casado sería el revulsivo más fuerte que necesita el espacio político de centro-derecha". También se muestra a favor de Casado Ana Vázquez Blanco.

La opinión de los populares ourensanos

Manuel Baltar: "O modelo de partido de Santamaría é un modelo de futuro, ten unha preparación tremenda e acreditada xestión pública e política"

Jesús Vázquez: "En su momento, no manifesté mi decisión. Ahora, no lo voy a hacer. Tengo decidido mi sentido de voto, que ya tenía determinado en la primera vuelta"

Miguel Ángel Viso: "Soraya Sáenz de Santamaría tiene experiencia en el Gobierno y tiene claro el concepto de municipalismo y la importancia que tiene en nuestra provincia"

Celso Delgado: "Los dos son estupendos candidatos. Casado sería el revulsivo más fuerte que necesita ahora el espacio político de centro-derecha"

Avelino García: "Mi voto es para Soraya por coherencia con el mandatario provincial y con el portavoz en el Senado y por su experiencia frente al Gobierno"

Miguel Santalices: "España necesita un PP fuerte liderado por quien aúna preparación, formación, gestión pública y experiencia. Estoy con Soraya Sáenz de Santamaría".