Expertos defienden hoy el fin del alcohol en menores

Concienciar al mundo universitario y la sociedad en general de que no solo es posible sino que es urgente acabar con el consumo de alcohol en menores. Con ese objetivo, el Auditorio reúne hoy a algunos de los mejores expertos en tratamiento de conductas adictivas, en un momento en el que la prohibición del botellón está encima de la mesa en Ourense.

"Máis que buscar medidas preventivas ou lexislativas, queremos centrarnos nas consecuencias para concienciar de que hai que facer algo xa. Non podemos consentir a inxesta masiva de alcol en menores. Xa está ben, hai que poñerlle remedio dunha vez. As consecuencias son peores do que a sociedade e os políticos pensan", resalta Manuel Isorna, profesor de Ciencias de la Educación en el Campus, y organizador de este taller, en el que también ha contribuido su compañero José María Faílde.

En la jornada pretenden mostrar una "visión o máis obxectiva posible da relación entre menores e consumo de alcol, analizar o seu contexto social e cultural actual en relación coñecer as consecuencias a nivel neurolóxico do consumo no cerebro dun adolescente e examinar algunhas das principais problemáticas asociadas".

En este punto, ven prioritario abordar el denominado "binge drinking" –consumo por atracón–, que se da en el botellón. "Hai que facer algo e poñerse de acordo para acabar con isto. Non se trata de reducir o problema senón de acabar con el", sentencia Isorna.

Nombres referenciales

La jornada tendrá, además de a Isorna y a Faílde, a expertos como Gerardo Flórez, responsable de la Unidad de Conductas Adictivas del área sanitaria y el doctor Fernando Cadaveira. Ambos ahondarán en cómo afecta el alcohol a los cerebros juveniles, aún por desarrollar.

También participan Miguel Ángel Rodríguez Felipe, de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción; el profesor Antonio Rial Boubeta, y Miriam Otero Requeixa, de la Consellería de Sanidade.

Una jornada que buscar activar a los más implicados

Este curso, organizado por docentes de la Universidad de Vigo, cuenta con la colaboración del Concello de Ourense y la Fundación Galega contra o narcotráfico. Se desarrollará hoy en el Auditorio Municipal desde las 9,30 a las 20,00 horas. y para participar, universitarios y profesionales tuvieron que apuntarse previamente.