Los expertos exigen desterrar el consumo de alcohol en menores

La problemática del consumo de alcohol en adolescentes, cada vez a edades más tempranas, preocupa a los expertos, que exigen tolerancia cero con este hábito. En el marco de un taller formativo organizado por Manuel Isorna, profesor de la Facultade de Ciencias da Educación del campus de Ourense, diversos investigadores desgraron ayer en el Auditorio las claves para entender el alcance y las consecuencias que el alcohol provoca en los jóvenes. "Xa está ben, hai que facer algo e poñernos de acordo entre todos, como fixeron en Islandia", explica Isorna. Junto con José María Failde, también profesor de Educación, Isorna presentó los datos que se manejan del consumo de esta droga en menores. Según datos del Ministerio de Sanidad, un total de 323.900 estudiantes de entre 14 y 16 años comenzaron a beber alcohol en España en 2016, y 1.160.200 chicos de entre 14 y 18 años lo consumieron en el mismo período.

"No nos damos cuenta de que el alcohol está arruinando una ventana clave de la vida, cuando los adolescentes se forman y deciden qué camino van a seguir en su vida", apunta Fernando Cadaveira, investigador de la USC. El cerebro no termina de desarrollarse hasta los 25 años, tal y como explica Gerardo Flórez, especialista en psiquiatría. "Es muy ambicioso, quizás, pero nuestro punto de partida está en los 14 años, es una situación muy mala", advierte. "Hemos comprobado que el alcohol afecta muchísimo a las memorias, tan importantes para el tránsito exitoso de la formación", explica Cadaveira. "Es como la pérdida de la audición, no lo percibes día a día, pero un día escuchas mucho peor por un oído que por otro", añade.

"Los efectos persisten durante 6 años"

Flórez y Cadaveira coinciden en la permanencia de los daños de este tipo de consumo en los adolescentes. "Los efectos persisten durante 6 años, incluso si dejas de beber", dice Cadaveira. Flórez, por su parte, explica que la conducta adictiva es un "aprendizaje emocional". "Nuestro cerebro está pensado para no olvidar lo que aprende, por lo que es cierto que una persona con esfuerzo puede desintoxicarse, pero a lo largo de su vida tendrán que enfrentarse al recuerdo y al deseo", comenta el psiquiatra. "No hay una marcha atrás para volver a la casilla de salida", aporta. Los expertos piden medidas transversales a toda la sociedad, donde políticos, educadores y padres busquen

la erradicación.