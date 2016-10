Expertos jubilados asesoran a nuevos emprendedores locales

Un grupo de Voluntariado Sénior de Asesoramiento Empresarial (Secot) trabaja desde principios de año en Ourense, para asesorar a nuevos emprendedores que pongan en marcha su proyecto empresarial. José Antonio Fernández, presidente de Secot para Ourense y Vigo, apunta que su trabajo se centra actualmente en "35 proyectos de negocio que se han derivado a Secot para que cuenten con nuestro asesoramiento". Fernández avanza que "a nivel de Galicia, en los 14 años que llevamos trabajando, hemos tenido una media de 200 emprendedores anuales asesorados".



Desde el Voluntariado Sénior se aporta "experiencia" y se explica desde "cómo elaborar el plan de empresa hasta ideas de cómo hacer viable ese negocio, porque nosotros contamos siempre con alguien que ha tenido experiencia en ese campo", señala Fernández. "Ahora estamos asesorando a una chica que quiere montar un supermercado y la orientamos sobre quién puede contratar, cómo puede contratarlo, etcétera", añade.



Apunta que "hay gente que viene con todo muy bien estudiado, pero otros se les nota que no tienen clara la idea de negocio, y en esos casos le decimos que lo deseche; es decir, que animamos aquellos proyectos que vemos con futuro, no los que al final van a provocar un problema al emprendedor".



Este servicio de asesoramiento es totalmente gratuito y de atención semanal a través de citas gestionadas por la CEO con expertos de distintas áreas de Secot. Entre ellos, se encuentran directivos de telefónica, profesionales del sector jurídico y financiero, de la banca o del comercio. En todo caso, José Antonio Fernández hace "un llamamiento para que la gente con experiencia profesional y ahora jubilada, colabore en este proyecto altruista" y ofrezca su tiempo a los jóvenes emprendedores.



Empresa de reformas



Margalida Van Reel, residente en Bande, es una de las personas asesoradas en los últimos meses por Secot y no duda en afirmar que "nos fue de gran ayuda para poner en marcha nuestra empresa de reformas, sobre todo con el tema de las ayudas de la Xunta y cómo deberíamos orientar el negocio".



Es uno de los 35 proyectos que asesoran desde Secot y que supondrán "un mínimo de 40 empleos", apunta Fernández.