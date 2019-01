Expertos ven posible licitar la circunvalación norte aun sin partida

Los 1.700 metros del trazado entre Eirasvedras y Quintela incluidos en la circunvalación norte de Ourense se han convertido desde la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado en la principal arma arrojadiza entre PSOE y PP, todavía más después de que el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, indicase el pasado jueves en Ourense que el Ministerio de Fomento estará en disposición de licitar las obras en 2019 pese a que las cuentas no consignan ni un solo euro para esta anualidad, reservando apenas un millón de euros para 2020.

Este escenario es visto por Xunta, Concello de Ourense y representantes del PP como "un engaño", asegurando que es imposible sacar a concurso nada sin el consiguiente respaldo presupuestario.

No obstante, fuentes jurídicas con conocimientos en el área de la contratación pública ven factible el camino anunciado por el Gobierno central de poner en marcha toda la maquinaria administrativa, reconociendo sin embargo que es un debate que genera dudas y que la situación no es nada habitual en la administración.

"Algo se puede hacer, sí, está la tramitación anticipada del expediente o vincular la adjudicación a que haya consignación, pero claro que hay riesgos, ya que siempre habría que tener la seguridad de que se va a dotar en los siguientes años los fondos necesarios", explica Xosé Mosquera, que ejerce las funciones de interventor en la Diputación.

Coincide con Mosquera el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela Luis Míguez, que refleja también "que no veo inviable (la licitación), aunque es un poco arriesgado". Deja claro el docente que "no se podrá ejecutar nada de la obra sin partida presupuestaria" y recuerda que "debe existir un certificado de existencia de financiación".

Otros especialistas jurídicos y económicos consultados por este periódico, que prefieren mantenerse en el anonimato, coinciden en ver más complicados los planes del Gobierno, haciendo alusión a la Ley de Contratos del Sector Público, aunque apuntan que "hay veces que las valoraciones generales pueden no aplicarse a casos concretos, que exigirían estudios pormenorizados para conocer sus particularidades y matices".

Asimismo, el Gobierno siempre tendría potestad para utilizar herramientas presupuestarias que permitiesen dotar de fondos una eventual actuación en la circunvalación norte.

"Hai cuestións que se poden mellorar, pero son executables", dice el PSOE ourensano

El máximo representante del PSOE ourensano, Rafael Rodríguez Villarino, se pronunció ayer sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado elaborado por el Gobierno de Pedro Sánchez y lo hizo en la línea de lo dicho por el delegado en Galicia, Javier Losada, "porque pouco máis hai que engadir", asegurando que "son unhas contas executables fronte ó que non se fixo en anos anteriores" y con gran calado social, citando la revalorización de las pensiones, las becas o el incremento del salario mínimo.

"Temos o investimento por habitante máis alto de Galicia, pero fálase da variante norte e saen o alcalde da cidade ou Celso Delgado botándose as mans á cabeza, pero o que está claro é que Pedro Sánchez se atopa cun proxecto que non está redactado", dijo Villarino, que puso en valor apuestas como la realizada en conservación de carreteras.

Con todo, desveló que se trabajará en enmiendas "porque hai cuestións que se poden mellorar, algo que formará parte dunha negociación".

También volvió a pronunciarse sobre la polémica con la variante norte el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, muy duro con el delegado del Gobierno.

" Non se pode admitir nin consentir que se acerque un delegado a insultar e atentar contra os intereses, pensando que os veciños non teñen nin idea. Non se pode licitar se non hai orzamento", dijo Vázquez, que apuntó que "este goberno local é o único que defende os intereses da cidade".

El gobierno, a Celso Delgado: “estamos con la tramitación"

En plena polémica sobre la variante norte, el Gobierno central remitió ayer la contestación a una pregunta formulada el 15 de octubre por el diputado Celso Delgado sobre la auditoría vial esgrimida por el Ministerio de Fomento como trámite imprescindible para aprobar el proyecto constructivo del tramo Eirasvedras-Quintela. Fechada a 15 de enero, la respuesta dice que "se está llevando a cabo la tramitación necesaria para la realización de la auditoría". Esta contestación no ha gustado a Delgado, que señala que choca con lo manifestado por Javier Losada el jueves. "Esta obra no ha salido adelante porque no ha habido voluntad política, han dejado que languideciera, han pasado meses y ahora intentan justificarse, esto es incalificable", indica el parlamentario del PP.