Los exportadores, “atentos" a las restricciones de Trump

Las empresas exportadoras ourensanas con mercado en Estados Unidos están "expectantes" ante las medidas proteccionistas que está implantando el gobierno de Donald Trump. El sector agroalimentario es el que podría verse más afectado, "lo que complica bastante poder dar continuidad a ese volumen de ventas alcanzado en los últimos años al otro lado del Atlántico", subraya Rubén Vázquez, experto en comercio internacional. Y es que las exportaciones a Estados Unidos crecen a ritmo constante.

Las bodegas, por ejemplo, están siguiendo muy de cerca las noticias que llegan de aquel país por una eventual implantación de aranceles para proteger el producto local frente a la entrada de vino de otros países. Ana Méndez, directora de exportación del grupo GRM (Grupo Rebodera Morgadío), identifica al gigante norteamericano como el principal mercado receptor de sus vinos, unas 100.000 botellas anuales, "pero en la actualidad no estamos notando nada en cuanto a tasas de aranceles". Las únicas tensiones que aprecian se relaciona con el cambio de moneda euro/dólar, que no está relacionada con la política proteccionista de Estados Unidos. Eso sí, Méndez destaca que "sí estaremos atentos porque el país trata de proteger a sus vinos frente a la entrada de los mismos productos de otros países".

El pasado año las exportaciones ourensanas a Estados Unidos supusieron 21,5 millones de euros. Se trata de un mercado con un crecimiento muy importante ya que seis años antes el importe de estas operaciones apenas suponían 9,8 millones de euros. De las ventas formalizadas el pasado ejercicio, el 12,05% se correspondía con el vino y entre enero y abril de este año el porcentaje se sitúa en el 12,35%. Pero no solo las bodegas están atentas a los acontecimientos. Otros productos del sector agroalimentario también pueden verse afectados, como el aceite o algunos preparados cárnicos.

Incluso otras actividades están en la misma tesitura, por ejemplo la producción de piezas de automóvil. Rubén Vázquez advierte que "la repercusión que tendría sobre la cadena de valor a nivel global el establecimiento de barreras arancelarias a esta industria, supondría una profunda contracción de la actividad en el sector, incluyendo desde las plantas de ensamblaje hasta las que elaboran las componentes para las propias marcas". Es decir, la industria de la automoción ourensana (2.000 empleos directos) podría verse afectada.

Sin embargo, otros sectores con intereses ourensanos no muestran síntomas de preocupación por el momento. Las empresas textiles de la provincia no van más allá de la mera "observación del mercado, al menos a priori". Fuentes de Adolfo Domínguez, por ejemplo, matizaron ayer que únicamente tienen una tienda en Miami "y no resulta relevante" cualquier medida que pueda adoptar en este sentido la administración de Donald Trump. En términos similares se expresan en Sociedad Textil Lonia, con varias tiendas de CH Carolina Herrera en aquel país.

De cualquier manera, como indica el propio Rubén Vázquez, "la incertidumbre política y el cambio que se está produciendo en la política exterior norteamericana vendrían a desestabilizar el flujo de mercancías de las que hubiese producción autóctona en Estados Unidos".

Las tasas sobre la venta de vino y licores

El Ministerio de Economía acaba de difundir un informe sobre las restricciones a la comercialización de vinos y licores. Recuerda que la legislación relativa a la distribución y comercialización de bebidas alcohólicas es competencia del Gobierno Federal, de su Agencia Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) "y también de los estados que pueden restringir la comercialización, o aplicar distintas tasas sobre ciertas bebidas".

El documento advierte que la normativa "exige que una bebida alcohólica pase por el sistema de "triple-cadena" o three tier system: Importador-distribuidor-minorista" . Son etapas en las que se pagan tasas, "pero que además exigen la intervención de las tres figuras, (si bien en algunos casos algunas de ellas pueden agruparse en una misma persona-empresa)". Igualmente, existe toda una casuística sobre la distribución entre estados, "lo que hace más difícil para un exportador localizar los posibles compradores y conocer todas las barreras que se va a encontrar".