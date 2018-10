Expourense ve una mejora ligera de las ventas del automóvil nuevo

Expourense cerró este domingo la décima edición del "Salón do Automóbil Novo", una cita consolidada en el calendario del recinto ferial que acogió alrededor de 7.350 visitas durante el fin de semana, según explican desde la organización.

Los asistentes acudieron a contemplar una oferta de 300 vehículos nuevos de 22 marcas de todas las gamas, modelos y precios. Participaron 16 empresas y desde Expourense resaltan su "forte aposta" por ampliar las opciones de selección a la hora de escoger un coche, ya que la mayoría de los participantes ofrecieron importantes descuentos especiales, que en muchos casos superaban el 30% de venta en los concesionarios.

"Este salón supón un valor seguro á hora de pechar as vendas anuais xa que supón un gran pulo no tramo final do ano", indican desde la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Ourense (ACAUTO), coorganizadores de la feria, que valoran las ventas como "lixeiramente superando os datos da última edición". Para conocer los datos finales habrá que esperar al próximo domingo, cuando se cierre el "Salón do Vehículo de Ocasión", la otra cita automovilística consolidada en Expourense.

"O feito de poder atopar no mesmo espazo toda a oferta en vehículos da provincia e o sorteo dun desconto de 6.000 euros entre os que mercaran o seu coche aquí, contribuíu a acelerar o proceso de decisión dunha compra que require dun importante desembolso económico", destacan desde el recinto ferial.

En cuanto al modelo más vendido, aclaran que "non pode sacarse unha conclusión clara, pero parece que destacan os Crossover ou SUV e aqueles que ofrecen máis eficiencia e menor consumo". El fin de semana que viene será el turno de los vehículos de ocasión.