Extinguido un incendio que calcinou unha nave agrícola en Trasmiras

Un incendio que calcinou unha nave agrícola en Trasmiras (Ourense) esta noite quedou extinguido, informou o 112.

Aínda que non moito tempo despois do desprazamento o lume xa fora sufocado, os Bombeiros de Xinzo continuaron ata primeiras horas desta mañá no lugar, para asegurarse do seu total apagado.

Segundo indicaron, tratouse dunha nave agrícola de uso privado con maquinaria e gran cantidade de madeira no seu interior. No momento de producirse o incendio non había animais.