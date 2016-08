Extinguido o incendio forestal en A Veiga

A Consellería do Medio Rural deu por extinguido pasadas as 19,00 horas deste venres o incendio iniciado na tarde do martes na parroquia de Meixide, no concello ourensano de A Veiga.



Segundo os datos achegados pola Xunta, o lume afectou a unha superficie estimada de 157 hectáreas, das que 136 son de arboredo e 21 de monte raso.



Na extinción deste lume traballaron dous técnicos, 14 axentes, 34 brigadas, 17 motobombas, dúas pas, cinco helicópteros e catro avións.



Pasadas as 16,00 horas, a consellería daba por controlado o outro incendio de importantes dimensións rexistrado no municipio de A Veiga, o iniciado o xoves na parroquia de Riomao e que, polo momento, calcinou unhas 52 hectáreas.



MEDIOS ESTATAIS EN TUI E LAZA



Por outra parte, o Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio enviou este venres dous avións anfibios Canadair, de 5.500 litros de capacidade de descarga, para colaborar con Galicia na extinción dun incendio rexistrado na localidade pontevedresa de Tui.



Tamén en Galicia, dous avións anfibios, de 3.100 litros de capacidade pertencentes á base de Rosinos -Zamora-, combaten un lume declarado no termo municipal de Laza, en Ourense. Neste incendio tamén colabora unha Brigada de Reforzo en Incendios Forestais, cos seus dous helicópteros de transporte e extinción.

#Brif Laza hoy en el incendio de Cerdedelo, Laza nos toca pelear con esto. pic.twitter.com/BZuVLmOCKK — Diario de un Bombero (@BrifLaza) 26 de agosto de 2016