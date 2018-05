Facenda asesorará sobre la devolución de las plusvalías

Las oficinas de Facenda del Concello de Ourense facilitarán toda la ayuda y orientación a los vecinos que estén afectados por la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula dos artículos de la ordenanza de las plusvalías, y que ha abierto las puertas a la devolución del impuesto para los que lo han pagado en los últimos cuatro años.

El día después de que se conociese el fallo, el Concello de Ourense invitaba ya a los vecinos a reclamar las devoluciones, y ayer volvían a hacerlo, animando a acercarse a las oficinas de Facenda para poder comprobar si tienen derecho a percibir la devolución de dicho impuesto, ya que, de ser así, recibirán todo el asesoramiento al respecto.

Por este concepto, la recaudación prevista para el periodo 2014-2017 ascendió a 25,6 millones de euros, que ahora podrían volver al bosillo de muchos ciudadanos. El requisito para ser perceptor de la devolución es que el precio de venta de la vivienda fuese más bajo que el pagado en el momento de su compra y, en todo caso, solo podrían reclamar los que pagaron dicha tasa desde mediados de mayo de 2014 hasta la actualidad, ya que las anteriores estarían prescritas, "e que pagasen dito importe a través dunha autoliquidación", apunta el Concello

El letrado que instó el pleito, Ignacio Marquina, interpretó tras la publicación de la sentencia que la resolución del TSXG podría dejar sin efecto toda la ordenanza: "La sentencia anula solo dos artículos pero en la práctica supone la nulidad de toda, porque anula los coeficientes multiplicadores aplicables (base imponible) y la remisión al valor catastral como base sobre la que aplicar el coeficiente (valor del terreno)".

Pioneros

El alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez, señaló que Ourense se convertirá en "o primeiro concello dunha gran cidade en ofrecer esta posibilidade aos seus cidadáns". De todas formas, resaltó que durante este año ya no se estaban cobrando las plusvalías "no caso de non ter dereito a elas", cumpliendo la sentencia del Tribunal Constitucional.

Por su parte, desde Ciudadanos creen que las declaraciones del alcalde "llegan tarde" y que se producen de manera "obligada por los tribunales judiciales". El coordinador en Ourense, Alberto Rodríguez, advirtió a los vecinos de que "no se dejen engañar" y recordó que hace meses su formación remitió dos escritos en los que pedía al Concello que actuase, uno el 27 de julio de 2017 y otro el 10 de febrero de 2018.

"Nunca se tuvo respuesta por parte del alcalde, y ahora claramente trata de vender un favor, cuando es una obligación".