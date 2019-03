Las facilidades para conciliar, clave para lograr igualdad real

El Colegio de Economistas de Ourense organizó este jueves un coloquio titulado "A muller ante o reto da innovación nas organizacións", un acto en el que participaron la decana de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo, Elena Rivo; la decana del Colegio de Notarios Gallegos, Isabel Louro; la decana del Colegio de Economistas de Ourense, María del Carmen Sampayo; la vicepresidenta de la CEO, Marisol Nóvoa; la decana del Colegio de Abogados de Ourense, Pilar López Guerrero; y la delegada provincial del colegio de gestores administrativos de Galicia, Rosa María Campelo.

El acto buscó reivindicar la lucha de la igualdad de la mujer en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona, como así manifestaron las participantes en el coloquio. "O noso compromiso dende a Facultade é traballar para formar a alumnos para que o día de mañá poidan desenvolverse profesionalmente en Igualdade", señaló Elena Rivo.

Por su parte, Isabel Louro considero que "es importante que las mujeres se impliquen en los órganos de gobierno, para que estos reflejen la realidad de su participación masiva en ellas". Sobre la conciliación, abogó por "la racionalización de horarios, clave en el siglo XXI para el desarrollo del papel de la mujer en la sociedad".

Para María del Carmen Sampayo, "es fundamental seguir las recomendaciones del FMI y fomentar la presencia de las niñas y jóvenes en las carreras STEM, las denominadas ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, porque si no la mujer continuará infrarrepresentada en los sectores punteros".

Mientras, Marisol Novoa confesó que "le entristece que en igualdad de condiciones se tenga que acudir a una discriminación positiva para que las mujeres accedan a determinados puestos, ya que su cualificación debería ser suficiente". La vicepresidenta de la CEO incidió también en que "en los puestos directivos y cargos de responsabilidad, la situación de la mujer se complica a la hora de conciliar la vida familiar con la profesional y el esfuerzo que ello supone hace que muchas mujeres renuncien".

En su intervención, Pilar López-Guerrero manifestó que "hai que loitar e educar contra as discriminacións, polo que as medidas de discriminación positiva e os plans de igualdade son absolutamente necesarios".

Por último, Rosa María Campelo valoró que "la contribución de la mujer a la gestión desde los altos cargos supone un nivel de esfuerzo mayor, ya que el estilo suele ser más participativo y colaborador". No se muestra partidaria de la discriminación positiva "como solución", sino por "medidas como horarios más racionales, ya que mientras no se permita conciliar, las mujeres no van a tener interés en ocupar cargos directivos".