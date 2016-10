Facultades de 37 países acogen a 125 estudiantes del Campus

Una media de cien alumnos del Campus de Ourense cogen cada curso su maleta para continuar con sus estudios universitarios en alguna facultad extranjera. En el curso 2015-2016, universidades de 37 países acogieron a 125 alumnos gracias a las diferentes becas de movilidad.



El programa Erasmus, impulsado por la Unión Europea, es uno de los más demandados por el alumnado. En el caso ourensano, un total de 97 alumnos cursaron el año pasado parte de sus estudios en facultades de otros países europeos gracias al programa impulsado por la profesora italiana Sofia Corradi. Portugal, principalmente por la cercanía, e Italia, son los más demandados por los universitarios del Campus, seguidos por Polonia y Rumanía, entre otros. "O programa Erasmus causou unha revolución para os estudos universitarios permitindo o intercambio de alumnos tanto de grado como de posgrado", indicó el vicerrector del Campus, Virxilio Rodríguez.



No obstante, la Universidade oferta otros programas de movilidad internacional que facilita intercambios transoceánicos. "Destaco as bolsas propias ligadas a convenios bilaterais con universidades latinoamericanas", destacó el vicerrector. "Cada vez son máis os alumnos do noso Campus que marchan a universidades de Brasil ou Colombia, que están bastante ben franqueadas", añadió. El curso pasado, 11 alumnos eligieron Chile, Uruguay, Brasil o Argentina para continuar con su formación universitaria. Los países asiáticos, aunque en menor medida, también aparecen entre las preferencias de los universitarios .



En cualquier caso, el vicerrector destaca que la experiencia "non é unha perda de tempo nin un retroceso no que é a súa carreira xa que os estudantes van cun plan de estudos". La realización de un programa de intercambio es un factor a tener en cuenta por las empresas a la hora de formalizar un contrato laboral. "O que a nós nos chega dos empregadores é que se valora moi positivamente", concluyó Rodríguez.