Fallece un motorista tras salirse de la vía en Ribas de Sil

Un motorista ha fallecido este domingo tras salirse de la vía tras chocar contra una columna al salirse de la vía por la que circulaba, en el lugar de San Clodio, en Ribas de Sil (Ourense).



En torno a las 16,10 horas, un particular llamó al Centro de Atención ás Emerxencias (CAE) 112 Galicia y aseguró que el motorista no tenía pulso.



Tras la llamada, el 112 contactó con Urgencias Médicas, la Guardia Civil de Tráfico, el servicio de Bomberos de Monforte (Lugo), el Grupo de Emergencias Supramunicipales (GES) de Quiroga y los efectivos de Protección Civil de Ribas de Sil.



Debido a la gravedad del impacto, los servicios sanitarios requirieron también la presencia del helicóptero medicalizado con base en Ourense. Sin embargo, éste no llegó a aterrizar en el punto del impacto al confirmarse el fallecimiento del motorista.