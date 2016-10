Dos falsos electricistas roban una casa en Avión

Dos hombres que se hicieron pasar por electricistas robaron 1.250 euros a una vecina de Vilariño de Couso, en Avión. El robo se produjo sobre las cinco de la tarde del jueves cuando los dos falsos electricistas, que circulaban en coche por la localidad, se encontraron con Gloria Rodríguez, y le indicaron que eran electricistas de Gas Natural para que les indicara donde estaba el contador de la luz y los interruptores automáticos de potencia.

La mujer les abrió la puerta y los dejó pasar al interior de su vivienda, que es donde están instalados los interruptores. "Non me din de conta de nada. Percateime de que me roubaron cando se habían marchado", apuntó la mujer.

La víctima reside sola y los ladrones no revolvieron nada en el interior del inmueble, "foron directamente onde tiña o diñeiro", añadió, recalcando que en todo momento la trataron "con educación. A mín, non me pegaron, nin maltrataron".

Los dos ladrones se entretuvieron unos cinco minutos observando y moviendo el interruptor automático. El contador eléctrico, que está instalado en la calle, ni lo miraron. Nada más conseguir el botín se dieron a la fuga en el coche, un turismo de color negro.

Gloria Rodríguez, una vez que se habían marchado los dos falsos electricistas, fue a mirar el lugar en que guarda el dinero y ya se encontró con un sobre tirado en el suelo y la cartera abierta. Acto seguido, avisó a un vecino, con el que aún buscaron el coche por las calles del pueblo, pero ya no encontraron ni rastro del vehículo. Al mismo tiempo, alertaban de lo sucedido a la Guardia Civil, que realizó una inspección ocular en la vivienda con el objetivo de recabar huellas que permitan identificar a los dos ladrones que, según la víctima, eran jóvenes y hablaban en gallego.