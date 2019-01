La falta de fármacos se agrava: “Nunca habíamos visto esto"

El desabastecimiento de medicamentos en las farmacias, que afecta a toda España, sigue inalterable en la provincia de Ourense y con visos de ir a peor. "Hay falta de medicamentos que ya no tienen genérico, lo que obliga a derivar a los paciente de nuevo al médico para que les busque una alternativa terapéutica", explica Eugenia Díaz Abella, farmacéutica en la avenida de Portugal de la ciudad. La situación, aunque no acapare de momento el foco mediático, es "gravísima", como sostiene el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Ourense, Vicente Jairo Álvarez.

Medicamentos como el antiagragante plaquetario Adiro siguen siendo difíciles de encontrar –"está así desde julio", dice Abella– aunque "ya hemos tenido algunos recientemente". En el listado de medicamentos no disponibles, por "falta de suministro", siguen algunos como el jarabe infantil Dalsy 20mg o el Lantanon. Este último caso, "especiamente grave", señala Díaz Abella, ya que se trata de un fármaco para la depresión y que "carece de alternativa". Como explica Álvarez, cambiar la medicación a los pacientes puede "descompensarlos", con las consecuencias que eso supone.

Peregrinaciones

No son pocos los ourensanos que "van de peregrinación" en su búsqueda, pero, los profesionales son claros: "Eso no suele ser efectivo, ya que nos servimos de las mismas cooperativas y la falta es común, no solo en Ourense sino en toda España".

Del listado de cuatro hojas de pedido realizadas ayer, dos páginas y media contenían la leyenda "falta de suministro". La Agencia Española de Medicamentos cifra en 400 el número de fármacos con problemas. "Algunos que estuvieron en Venezuela dicen que así empezaron allá", comenta Díaz Abella. Y es que aunque no se ha llegado a límites extremos, es para preocuparse., porque "esto no se había visto nunca aquí".

¿La causa? Los farmacéuticos lo achacan a los bajos precios impuestos por el Gobierno, que espantan a las farmacéuticos. "Ha habido gente que se iba a Portugal a comprar el Adiro", apunta Díaz Abella.

"Está en falta" es la respuesta cada vez más común que dan los profesionales a los que llegan en busca de medicamentos. "Tienes que ir al médico a que te lo cambie por otro de la misma composición", .. es otra de las habituales.

También es común que los que van a buscar fármacos para enviar familiares venezolanos, como sucede a diario, se topen con el desabastecimiento.