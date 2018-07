"Falta que haxa barbeiros que ensinen á xente o noso oficio"

Francisco Cerqueira Rielo, natural de Lobios e dende os 18 anos en Ourense, empezou a estudar barbería aos 23 anos e aos 25 entrou a traballar por conta allea, paso previo á posta en marcha do seu propio negocio, unha barbería na avenida de Portugal. Acaba de ser elixido entre os tres finalistas do concurso nacional Skull Men, que se dirimirá en Murcia este fin de semana. Unha foto de "Martina", o seu avó, preside o negocio que rexenta. El é o seu referente, o que lle animou "a facer o que me gustase, e en eso estou", sinala Cerqueira.

En que consiste o concurso?

É un certamen que organiza unha marca que se chama Skull Men, o primeiro que organizan a nivel nacional. Eu cursei a solicitude para tomar parte, mandando un par de traballos meus e de entre varias persoas máis que presentáronse sacáronme a concurso para ser votado en internet, e foi aí onde me seleccionaron a nivel popular.

Que significa ser barbeiro?

É algo diferente a peluquero, implica un certo toque persoal. No meu caso, por exemplo, teño un ano de formación en estética, con traballo sobre cellas e coidados moito máis personalizados. A verdade é que estou moi contento de abrir; pódese vivir perfectamente disto.

A que cre que se debe este bum dos barbeiros?

Isto ou che gusta ou non che gusta, tes que saber ter trato coa xente e dar o toque que cada persoa precisa.

Que cre que pesou máis á hora de ser elixido como finalista?

Supoño que os cortes arriscados, difíciles e ben feitos, neste caso no pelo. Alí teremos o mesmo tempo os tres para cortar, media hora. Cando falo de arriscado refírome a non deixar ningún tipo de marcas nin escaleiras; un degradado á moda.

Hai bo nivel en Ourense?

Creo que si. No meu caso teño que agradecerllo ao meu anterior xefe, Roberto Blanco, de Blanco Peluqueros, que foi o meu mentor e mestre. Cando traballei alí, el ensinoume os cortes clásicos e eu mostreille os modernos. En tema escola, con todo, estamos bastante regular, falta que haxa barbeiros que ensinen á xente. De perruquería hai bastantes escolas de formación, pero de barbería creo que padecemos un déficit respecto de outros lugares de España.

Por que agora se coidan tanto os homes?

Sinceramente creo que os homes de antes tamén se coidaban, e bastante. O que pasa é que non era tan evidente, facíase máis resgardado. A xente, agora que teño a barbería, cóntame que antes todos os domingos afeitábanse en locais como este. Estou falando dos tempos dos nosos avós e bisavós. Creo que nos últimos anos rexurdiu ese espírito de achegarse máis á barbería.