Feijóo defiende el funcionamiento del dispositivo contra incendios forestales

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha rechazado que su Ejecutivo haya "desmantelado" el dispositivo contra incendios forestales, cuyo funcionamiento ha defendido, en un escenario en el que, ha admitido, el riesgo "es máximo", sobre todo en las zonas de interior. "Y cada día que pasa con menos lluvia y más temperatura es peor", ha aseverado.



Y es que dos de los tres incendios forestales declarados en la parroquia Río Caldo del municipio ourensano de Lobios, y que afectan al parque natural Baixa Limia-Serra do Xurés, siguen activos en el mediodía de este miércoles, tras quemar una superficie de 650 y 90 hectáreas, respectivamente, mientras que el tercero está controlado, tras calcinar unas 51 hectáreas.



Además, la provincia de Ourense registra otros dos fuegos en Vilar de Barrio (activo) y Chandrexa de Queixa (estabilizado), que afectan a unas 80 y a unas 40 hectáreas, respectivamente.



En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, Feijóo ha enumerado los fuegos en activo. "Sabemos los fuegos que hay y estamos actuando; no puedo más que agradecer el éxito del dispositivo contra incendios; se está trabajando con éxito desde el punto de vista de la extinción", ha defendido el presidente.



A renglón seguido, Feijóo ha lamentado que "haya incendiarios y que alguno sea brigadista", algo que "es muy doloroso" para la administración forestal. Ha añadido que las fuerzas de seguridad están actuando, cuando hay alguna sospecha, para identificar y detener a los autores de fuegos forestales.



DISPOSITIVO AJUSTADO



En cuanto a las críticas a la Xunta, Feijóo ha negado que se haya "desmantelado" el operativo y ha defendido que éste se planifica en función de una serie de datos, y "está funcionando" adecuadamente.



Así, aunque previamente incidió en que el riesgo es "máximo", ha matizado que hay "una zona atlántica" en la que éste ha bajado de "forma evidente" porque "el número de horas de sol es inferior y las temperaturas nocturnas son inferiores".



"Siempre hacemos los operativos pensando donde hay máximas dificultades, y es en las zonas del interior de Galicia, sobre todo hacia Castilla donde se dan ahora y donde estamos actuando", ha reivindicado, antes de apelar a "no equivocarse" de enemigo porque "la responsabilidad" debe ser "de los que encienden el fuego", no de quienes "lo apagan".



EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS



Por otra parte, sobre una información publicada por el diario digital `Praza Pública` en relación a que no se habría activado un comité de seguimiento de ejecución presupuestaria de los presupuestos generales del Estado en Galicia que en su día anunció Feijóo, el presidente ha replicado que "sí" se está controlando la evolución de las inversiones estatales.



El presidente ha subrayado que se está funcionando "con absoluta normalidad" y que es la Consellería de Infraestruturas, básicamente, "la que informa a las personas que forman parte de esa comisión del grado de ejecución" de las obras del Estado en Galicia.



A modo de ejemplo, ha aludido a la "monitorización" de los 14 tramos del AVE que "tenían sus obras paradas" y ha incidido en la "utilidad" del control para "levantar el parón" en dichos tramos. Feijóo también ha defendido que él mismo pregunta al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, cuando tiene la oportunidad, y que, cuando finalice el año, se trasladará el grado de ejecución de los trabajos.