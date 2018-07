Feijóo e Marques abogan por incluir a liña Ourense-Vigo no Corredor Atlántico

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e o ministro de Plan e Infraestruturas de Portugal, Pedro Marques, acordaron como "compromisos prioritarios" para ambos os territorios culminar a modernización da liña ferroviaria e impulsar o corredor loxístico Irún-Aveiro, que conectará os "principais" portos da fachada atlántica e do suroeste europeo co resto do continente.



Segundo informou a Xunta nun comunicado, o mandatario autonómico lembrou que, aínda que xa se abordou a posibilidade de crear o corredor multimodal e loxístico Irún-Aveiro, ambos valoraron que a Comisión Europea inclúa a liña Ourense-Vigo no Corredor Atlántico.



En canto ao servizo ferroviario, o titular da Xunta destacou a vontade do Goberno portugués de completar a modernización do tramo luso "no menor tempo posible", á vez que subliñou a súa "importancia" para a Eurorrexión.

Ademais, Feijóo expresou a "necesidade de avanzar" en proxectos como a electrificación do treito de oito quilómetros entre Guillarei e Tui (Pontevedra) e a execución do saída sur de Vigo, que permitirá que a estación desta cidade se converta nunha estación pasante, de modo que os convois desde Ourense non terían que facer un retroceso no seu itinerario para enlazar co Eixo Atlántico

"É verdade que no futuro debemos ter un tren máis rápido e máis competitivo e cremos que ao final de 2019 ou principios de 2020 podemos ter un tren Porto-Vigo nunha hora e media. Un paso de xigante comparado coa situación actual", declarou Feijóo.



En relación cos fondos transfronteirizos a partir de 2020, ambos os mandatarios coincidiron en elaborar unha proposta de negociación conxunta, que terá que manter unha cantidade "o máis próxima á actual".

Conexión gasística Arb-Ponche de Lima

Antes da reunión co ministro, Feijóo tamén se entrevistou coa secretaria de Estado de Industria, Ana Teresa Lehman, vicepresidenta durante varios anos da Comunidade de traballo Galicia-Norte de Portugal e coñecedora de "todo o traballo realizado no ámbito da Eurorrexión", tal e como explicou a Xunta.

Na cita, ambos acordaron un próximo encontro en Galicia cos clústeres de automoción, do sector aeronáutico e do téxtil, para falar da Industria 4.0. e da estratexia de especialización intelixente transfronteiriza, a única aprobada pola Unión Europea que foi elaborada por dous estados.

De igual modo, Feijóo lle trasladou a Lehman "a necesidade de valorar unha terceira conexión gasística" a través de Zamora-Ourense, así como unha liña de alta tensión entre Arbo (Pontevedra) e Ponche de Lima (Portugal) "para que as enerxías excedentes de ambos os países se poidan interconectar e evacuar cara a outros lugares de Europa que, nun momento puntual, o necesiten".

"Descentralizar a axenda común"

Após a reunión co ministro, o presidente da Xunta participou nunha comida organizada pola Cámara de Comercio e Industria Luso Española, na que apostou por "descentralizar" a axenda común e facela extensible "a todo" o Estado español e "non só á rexión norte", para afrontar "retos" como a dinamización demográfica e o envellecemento activo.

Así, Feijóo manifestou o "espírito fundacional" da Eurorrexión e a "necesidade" de que Galicia e Portugal sigan fomentando iniciativas que reforcen a súa competitividade, "como dous pobos que ven socios prioritarios a todos os niveis".

E é que, segundo asegurou na súa intervención, ambos os territorios conforman un mercado "de gran atractivo para empresas propias e foráneas". Ademais, apuntou que Galicia leva "cinco anos consecutivos" batendo a súa marca de exportacións, que superou, segundo os seus datos, os 21.000 millóns de euros.

Nesta liña, valorou á Comunidade galega como "unha das economías máis receptivas" de investimento estranxeiro. "Porque soubemos levantar barreira ás empresas", reivindicou, lembrando que calquera proxecto industrial que se instale no territorio autonómico se atopará con "máis axilidade nos trámites, bonificacións fiscais e cunha rebaixa de ata o 95 por cento en impostos locais" nos municipios emprendedores.