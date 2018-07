Sánchez asegura a Feijóo que el AVE llegará a Ourense a finales de 2019

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este martes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se ha comprometido a que el tren de Alta Velocidad Madrid-Galicia esté finalizado en el último trimestre de 2019.



"Me voy con la certeza de que esa fecha no se toca", ha dicho Feijóo en rueda de prensa tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde también le ha informado de que se mantiene la fecha 2021 para el AVE Ourense-Lugo.



Feijóo ha valorado los avances en infraestructuras y la reunión "constructiva" si bien ha reconocido que Sánchez le ha dicho que "no" a la transferencia a Galicia de la autopista AP-9.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compartió a través de su cuenta de Twitter su buena impresión tras la reunión.