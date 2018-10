Feijóo rechaza "acoso inmobiliario" y dice que solo se buscó "recuperar un bien de la comunidad"

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha rechazado este jueves que cargos de la Xunta hayan podido incurrir en Ourense en un supuesto delito de coacción inmobiliaria y ha incidido en que "la única intencionalidad" en su actuación era "recuperar un inmueble para el patrimonio de la comunidad".



Lo ha manifestado tras ser preguntado por el hecho de que el fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, haya interpuesto una querella contra la secretaria xeral técnica y de Patrimonio de la Consellería de Facenda, M.P.S.M.H. -en el cargo desde 2012-, y contra el subdirector de Patrimonio de la misma Consellería, P.J.M.P. -en el cargo desde 1998- por un supuesto delito de coacciones inmobiliarias en el edificio de la antigua Cámara de la Propiedad Urbana de Ourense, situada en la Avenida de la Habana y de titularidad de la Xunta de Galicia.

Según señala el representante del Ministerio Público en el escrito, ambos querellados, ante la situación de que el edificio ya señalado "era solo ocupado como arrendatarios" por dos personas -una mujer de avanzada edad y un hombre-, "entendieron que la Xunta había de recuperar la plena posesión" del mismo "lanzando" a los inquilinos a través de "resortes legales" y "medidas de presión no legítimas".





"Vamos a colaborar y estamos a disposición de cualquier órgano jurisdiccional en Galicia, porque no puede ser de otro modo; pero no se trata de recuperar un inmueble para altos cargos, sino para el patrimonio de la comunidad, que es bien distinto. El subdirector de Patrimonio y la secretaria xeral tratan de recuperar un inmueble que entendemos que tenemos derecho a recuperar"



Asimismo, Feijóo ha señalado también que "sí hay servicio de limpieza y se paga con el dinero de los gallegos". "Y sobre lo de que no había elevador, fue cerrado por la empresa de inspección porque lo clausuró; lo quisimos contratar y reparar, y se pondrá en marcha en los próximos días", ha apostillado.



Dicho esto, se ha reafirmado en que los empleados públicos "trabajan para recuperar un bien de la comunidad y merecen un respeto".

"Por supuesto que los voy a defender"

Ante la insistencia de los periodistas, ha señalado que él no sabía que había un expediente sobre este asunto y ha esgrimido que no es posible que él o el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, presente en la rueda de prensa posterior a la aprobación de los presupuestos de 2019, conozcan directamente cada expediente de recuperación de propiedad que se abre en la Xunta.



"Pero conozco a los funcionarios, trabajé en Patrimonio de la comunidad y sé perfectamente que los funcionarios de la hoy Secretaría Xeral Técnica tienen absoluto rigor en sus decisiones y son honorables. Por supuesto que los voy a defender, porque no me parece aceptable que se diga que quieren cometer delitos", ha advertido.



Finalmente, ha concluido que él no sabe si la Administración pudo "equivocarse en algo". "Rectificaremos si fue así, pero no hubo más intencionalidad que recuperar un bien de la comunidad", se ha reafirmado.