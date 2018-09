Feijóo ve a Vázquez Abad como el "mejor alcalde de las siete grandes ciudades de Galicia"

El líder del Partido Popular de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el candidato popular a la Alcaldía de Ourense, Jesús Vázquez Abad, es el "mejor alcalde de las siete grandes ciudades de Galicia" y ha puesto en valor su "paciencia, resistencia y humildad" en un tiempo en el que la mayoría de los políticos "solo se quieren a sí mismos".



En este sentido, Feijóo ha reseñado la importancia de que "un profesor universitario y hombre trabajador, que nunca se ha sometido a chantajes ni a amenazas de la oposición", tome la decisión de "dedicarse a los intereses generales de su ciudad", lo cual es "la mejor noticia" para todos los que creen en la política "para construir y resolver problemas".

Asimismo, el jefe de filas de los populares de Galicia ha mencionado la "vocación de servicio" del candidato, que "ha ganado a los que intentaban desanimarlo, a los que tenían el interés de destruir el consenso" en referencia a la oposición del alcalde popular en el Consistorio de Ourense, donde el PP gobierna en minoría

"Su pasión ha vencido los obstáculos de aquellos a los que nada les vale, que ejercieron la política de la frustración, de la crispación, del desenfreno; su amor por Ourense ha vencido a los que actúan desde el sectarismo y la negatividad", ha manifestado Feijóo, que ha asegurado estar "orgulloso" del alcalde que ha sido y es.

Distancia "abismal" con la oposición

Así, el líder de los populares de Galicia ha invitado a los ourensanos "que dudan" a "hacer un ejercicio para saber si tienen o no al mejor alcalde: que miren al resto de regidores o que se fijen en la oposición, grupo a grupo; la distancia es abismal", ha asegurado.



"Ourense no solo ha tenido que enfrentarse a la mayor crisis económica, a una bajada bruta de los ingresos y al incremento de desempleo, también al boicot constante de los miembros de la oposición, que acabarán el mandato siendo los políticos que más daño le han hecho a la urbe desde que hay democracia; ni comen ni dejan comer, ni gobiernan ni dejan gobernar", ha insistido.



En esta misma línea, ha valorado que Vázquez Abad tenga como "prioridad" la ciudad de Ourense y que cada día ejerza de alcalde "con todas las letras, responsabilidades y consecuencias". "Jesús Vázquez tiene paciencia, resistencia, determinación, trabajo, ganas, balance, proyecto, ilusión y futuro", ha añadido.

Compromiso de la Xunta

Núñez Feijóo ha destacado que, aunque Vázquez Abad no tenga "aliados en la oposición", la Xunta de Galicia "ha tenido y seguirá teniendo compromiso con la ciudad en la que la oposición no tiene interés por los vecinos".



A su vez, ha apuntado que, "a pesar de tener el Ayuntamiento bloqueado, nunca tantas cosas se han hecho" en la ciudad, como la rehabilitación del puente del Milenio y del puente Romano, la apertura de una nueva escuela infantil y de un centro para mayores, la puesta en marcha del Campus del Agua, el proyecto de la intermodal con el tren de alta velocidad, el nuevo edificio hospitalario o el compromiso de renovar el complejo sanitario "por completo".

Objetivo de la mayoría absoluta

El líder del PP de Galicia ha avanzado que el objetivo en las elecciones municipales para Ourense es "garantizar la estabilidad", lo que significa conseguir "los mismos resultados para las municipales que en las autonómicas y que vuelvan a confiar en el PP de Ourense", ya que "el voto no es para la formación ni para Jesús Vázquez, sino para Ourense, porque no hay alternativa".



"Jesús Vázquez ha marcado un camino claro de diálogo y política constructiva, es una persona cordial y educada que da explicaciones ante todo el mundo y que no puede hacer más porque no le dejan. Ourense tiene derecho a sortear las piedras de la oposición y se pueden quitar con votos, cada voto es una piedra menos en el camino", ha subrauado Feijóo.



Finalmente, ha augurado que Ourense "tendrá un antes y un después en la legislatura siguiente con la llegada del tren de alta velocidad", el cual "permitirá a mucha gente tener en la urbe gallega su segunda vivienda". "El tren viene imparable y los votos a Jesús Vázquez también", ha concluido.

Un proyecto con "sentidiño" y "honradez"

Mientras, el actual regidor de Ourense y candidato a la reelección, Jesús Vázquez Abad, ha presentado su idea de proyecto, basado en una gestión con "sentidiño" --lema principal de su campaña-- y determinada por la "honradez, el tesón, el corazón, el cariño y el alma" del equipo de gobierno.



Abad se ha marcado el objetivo de hacer de Ourense una urbe "referente como destino turístico" a través del proyecto de "ciudad inteligente", las termas "únicas", la gastronomía, el comercio, el patrimonio cultural y la historia, así como un lugar que repulse la violencia de género.



"Quiero ser ambicioso, que Ourense se convierta en capital termal y destino de referencia en el interior, que la innovación sea un motor de esta ciudad y que los vecinos tengan acceso para llevar una vida más sana y tranquila, además del compromiso contra la violencia de género", ha subrayado Vázquez Abad.



Asimismo, ha destacado que desea que la ciudad sea "segura, ordenada, humana y limpia", que cada barrio tenga un parque inclusivo como el recién inaugurado en la Alameda do Cruceiro y que la urbe se convierta en "modelo de referencia donde las personas sean el principio y el fin".

Críticas a la oposición

Al igual que había hecho Feijóo minutos antes, Vázquez Abad ha cargado contra la oposición en el Ayuntamiento, cuya política "no deja avanzar y perjudica a toda la ciudad" y la cual se equivoca "porque sus miembros creen que sus resultados serán mejores". "En un gobierno en minoría, la mayoría es la oposición. Si no trabajan por la ciudadanía, hay bloqueo", ha destacado



En este sentido, ha agradecido la colaboración de la Diputación, la Xunta de Galicia y el Estado "para alcanzar importantes retos" como el centro intergeneracional, la mejora de los puentes, el centro para personas con discapacidad mayores de 23 años, la estación intermodal, la circunvalación norte, el Museo Arqueológico o el Archivo Provincial.



"Contaremos con un gran equipo y daremos respuesta a todas las demandas que nos piden los vecinos. Somos el Ourense que quiere a Ourense; frente a nosotros, no hay nada. Queremos jugar el partido completo y no solo la primera parte; para ganar, necesitamos a todos y cada uno de vosotros", ha comunicado el candidato popular a los asistentes a su presentación.

"El mejor alcalde para Ourense"

Por su parte, el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, ha asegurado que Jesús Vázquez Abad es "el mejor alcalde para Ourense" y le ha agradecido "estos años de entrega y compromiso sin límites por la ciudad" con un "fenomenal equipo, su grupo de gobierno".



"No hay comparativa entre Vázquez Abad y el resto de los candidatos por la filosofía política de respeto y educación que no se ha visto en los otros grupos de la corporación local, que han torpedeado y boicoteado las propuestas", ha resumido.



Además, ha puesto en valor la "concordia, el trabajo, el esfuerzo, el compromiso, la capacidad y la lealtad con Ourense" del candidato del Partido Popular. "No queremos un Ayuntamiento donde la gente mienta y el insulto sea lo que más se escucha, queremos a Abad y su equipo para representar a la ciudad", ha concluido Baltar.