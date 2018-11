Feijóo defiende la candidatura de Jesús Vázquez para que Ourense "vaya más rápido y sin atranques"

El presidente del Partido Popular de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este sábado la "mayoría" en las próximas elecciones municipales para el candidato de la formación por Ourense, Jesús Vázquez Abad, con el objetivo de que la ciudad "vaya más rápido" y "no haya atranques" por parte de la oposición.



Así lo ha demandado en la previa de la comida de magosto organizada por el PP de Ourense, celebrada en las instalaciones de Aixiña, a la que han asistido unas 650 personas, entre las que se han encontrado el propio regidor local; el vicepresidente de la Diputación, Rosendo Fernández; el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices; o la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, entre otros.



"No venimos a pedir el apoyo para Jesús Vázquez, sino para Ourense. Todo este partido está detrás de él. Importa sacar a Ourense de esta oposición. La mayoría para que vayamos más rápido y no haya atranques y, en el próximo magosto, podamos decir gracias a Jesús Vázquez por dar estabilidad. Queremos volver a servir lealmente a esta ciudad", ha destacado Feijóo.

En este sentido, ha puesto en valor la "gran ilusión" del candidato ourensano para "impulsar la ciudad" y no "parar" un proyecto iniciado "hace tres años", los cuales "no se pueden tirar por la borda" para evitar "volver a la parálisis de la ciudad"

"Merece la pena confiar en él. No tengo dudas de que es el candidato de Ourense, no del PP. Pone a la ciudad por encima de todo, por encima de sus intereses personales. Es exigente. Lo primero que hizo fue renunciar al gobierno de la Xunta y presentarse a las municipales en el peor momento posible. Poca gente está dispuesta a eso", ha destacado el presidente del PP de Galicia.



A su vez, ha subrayado que Jesús Vázquez Abad es "el mejor alcalde de las ciudades de Galicia", puesto que "no se somete a chantajes, se dedica a servir a sus vecinos" y trabaja con "humildad y respeto". "Para avanzar, no hay alternativa a Jesús Vázquez", ha apostillado el presidente del gobierno gallego.

"Castañazo" de la oposición

Alberto Núñez Feijóo ha insistido en que el reto del Partido Popular para las municipales de Ourense es "superar los resultados" de las elecciones anteriores para evitar una oposición con "atrancos" derivada de la "actitud de sus concejales", que tienen como objetivo "destruir la ciudad y su futuro".



En esta misma línea, ha criticado que los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Ourense dificulten iniciativas "que benefician" a la ciudad y sea "conocida por los espectáculos del pleno", por lo que ha augurado que "llevará un castañazo" en las próximas municipales por "no respetar a los ciudadanos".

Meses de "mucho trabajo"

Por su parte, el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez Abad, ha comenzado su intervención con una petición de aplausos a los presentes para recordar al presidente de la Confederación Empresarial de Ourense, José Manuel Pérez Canal, fallecido este sábado.



A continuación, ha advertido que los próximos meses previos a las elecciones municipales "no serán fáciles" y supondrán "mucho trabajo", por lo que ha pedido el "apoyo" de los militantes y simpatizantes "ante una oposición difícil" y que éstos crean en su proyecto para "hacer de Ourense una ciudad mejor".



Mientras, el vicepresidente de la Diputación de Ourense, Rosendo Fernández, ha justificado la comida de este sábado para fortalecer el partido en vistas a las elecciones municipales y ha criticado que el PSdeG celebre el magosto con unas primarias "a falta de seis meses" para los comicios.



"Solo hace falta tener mayoría absoluta para que los proyectos se lleven a cabo y no haya atrancos. Ganas, ilusión y trabajo para que Ourense vuelva a ser una gran ciudad", ha reseñado el representante del ente provincial.