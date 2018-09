Felicidad compartida

En todo hay un principio, cuéntenos, ¿cómo se inició en el mundo de las redes sociales?

Sinceramente surgió espontáneamente y sin pensarlo, ni planteármelo. Nunca me había puesto detrás de una cámara y tampoco se me pasaba por la cabeza, pero la verdad es que soy bastante activa e inquieta, así que eso más el hecho de que me encanta viajar y mis suegros tienen una tienda preciosa de ropa multimarca en Celanova (Moda Galega) podemos decir que fueron los factores que me fueron llevando o empujando a empezar esta aventura.

¿Cómo definiría su estilo de publicaciones?

El tipo de fotografía que hacemos suele ser siempre una fotografía que transmita espontaneidad y naturalidad; ni a mi me gusta posar, ni a Lucas le gusta estar esperando para pulsar el botón , así que de ahí quizás esa sensación de movimiento y acción que suelen tener las fotos (risas).

Detrás de cada una de ellas ¿hay mucha planificación?

Mi intención es poder poner siempre una o dos publicaciones al día. Tengo la cuenta de Instagram como un hobbie, un hobbie que cada vez requiere más tiempo, pero un hobbie. Tengo claro que mi profesión y mi carrera profesional está en la educación y en mi trabajo como profesora; por lo cual durante muchos meses del año, aunque si me gustaría poder publicar más material, no tengo el tiempo para poder hacerlo. En este sentido me siento muy afortunada de poder trabajar como profesora ya que me permite disponer de diferentes periodos vacaciones a lo largo del año.

¿Cuál es el perfil de público que le sigue?

El perfil de gente que me sigue es muy variado, pero el nexo común podríamos decir que es gente interesada en viajes, moda o fotografía.

¿Qué es lo que más le gusta de este mundo?

El poder sentirme libre para poder ser creativa y mostrar lo que yo quiero como yo quiero.

Me parece también nuestra obligación, intentar cambiar la idea de que hay dos mundos... el mundo es el mismo, y vida solo hay una; siempre digo que antes veíamos los álbumes de fotos en casa con la gente que venía a visitarnos; ahora es lo mismo pero en una era totalmente digitalizada, y lo que hacemos es enseñar esas fotos que guardamos con cariño a la gente que viene a visitar nuestras cuentas.

Lo que intento es darle normalidad a todo, porque así debería ser.

¿Qué le parece el mundo de l@s influencer?

Me parece un mundo que evoluciona constantemente y en el que todos los días estás aprendiendo cosas nuevas. Es casi un reto personal ir avanzando al ritmo que todo avanza.

A nivel personal y hablo ahora como una usuaria más de instagram, me parece súper interesante poder coger ideas de lo que a una le gusta( viajes, decoración, moda, belleza, ...) mediante el hecho de seguir a ciertas cuentas. En mi caso tengo ciertas cuentas que me inspiran muchísimo o me dan ideas por ejemplo de que sitios poder visitar, seguir tendencias que se llevan en otras ciudades o países...

¿Es difícil conseguir un número fiel de seguidores? ¿Tiene algún “secreto" para su éxito?

No se si puede haber algún truco o no, lo único que puedo decir es que al igual que en la vida, lo importante es ser una misma, y llevar una vida clara, natural y transparente.

Me gusta mucho también poder interactuar con toda la gente que me escribe, y ser cercana con todos ellos. Y en este sentido, no se si es lo normal o no, pero estoy súper agradecida a todas mis seguidores, primero por el simple de hecho de seguirme día a día, y segundo por ser como son.

¿Logra separar la vida pública de privada en las redes? ¿Es complicado?

Mi cuenta de instagram no es una cuenta pensada para enseñar mi vida personal (mis problemas, como ha ido mi día, reflexiones personales...). El objetivo de la cuenta es el de poder mostrar a la gente todo aquello que a mí me encantaría que pudiesen ver o conocer.

Hay una frase que me encanta que dice “la felicidad solo es real cuando es compartida”, así que como obviamente no puedo llevarme a todos de viaje conmigo, la forma que tengo de compartirlo con todos y que todos puedan ver lo que yo estoy viendo es a través de mis fotos y de mi cuenta.

Algún proyecto en el que esté metida o planes de futuro.

Como os decía, soy una chica muy inquieta y la cabeza siempre me va a mil por hora! (risas). Me encantaría poder sacar un poquito más de tiempo para poder así abrir un canal de YouTube, para poder así enseñar al 100% todo lo que hago en mi día a día, sobretodo cuando tengo la oportunidad de visitar algún sitio nuevo.

Algún consejo a quien empieza en las redes...

Lo más importante es no obsesionarse con esto, ni pensar en cifras; tomárselo siempre con calma y como una carrera de resistencia. No hay que querer correr, porque aquí no hay una línea de meta... se trata de ser constante y sobretodo ser una misma. Siempre digo lo mismo, pero me parece muy importante la idea o la filosofía de no compararse con nadie.