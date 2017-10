Ferido un home tras chocar con dous xabaríns en Vilamarín

Un home resultou ferido na noite do mércores tras chocar con dous xabaríns no municipio de Vilamarín e un peón ao ser arroiado por un vehículo este xoves en Vigo.

Segundo informou o 112 Galicia, un home resultou ferido na noite do mércores en Vilamarín ao chocar contra dous xabaríns na estrada N-540, preto do lugar da Pena.

Foron varias as persoas as que chamaron ao 112 Galicia para explicar o que ocorrera sobre as 23,20 horas do mércores. Tras iso, o 112 Galicia puxo a situación en coñecemento do 061, dos Bombeiros do Carballiño e do GES de Pereiro de Aguiar. Tamén se informou a Protección Civil e á Guardia Civil de Tráfico.

Ao lugar o 061 desprazou unha ambulancia asistencial que levou ao home ferido, J.A.S.F., de 40 anos, ao Centro Médico El Carmen, en Ourense, segundo confirmaron a Europa Press fontes sanitarias.