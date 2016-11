El Festival de Cine atrajo a más de 8.000 personas

La 21ª edición del Festival del Cine Internacional de Ourense (OUFF) atrajo a un total de 8.009 personas que tuvieron la oportunidad de disfrutar de actividades y de la proyección de 73 piezas procedentes de casi 30 países. "Hermia & Helena", de Matías Piñeiro, fue la película más vista de la Sección Oficial, arropada por 219 espectadores.

Tras nueve días de cine vividos entre el 28 de octubre y el 5 de noviembre, la organización hace balance, "conseguindo situar a Ourense no mapa a través do audiovisual, poñendo a mirada nos novos creadores e no cine iberoamericano para a súa Sección Oficial", apuntan. La asistencia media a las proyecciones fue de 852 espectadores; una cifra que alcanzó las 1.082 personas en el caso de la piezas gallegas.

También se propiciaron encuentros con agentes del sector audiovisual "para favorecer a creación de sinerxias e establecer novas liñas de traballo", indican. En este sentido, el OUFF acogió el II Encontro Profesional de Coprodución Audiovisual Portugal-Galicia, en el que varias empresas gallegas y del país vecino tuvieron la ocasión de establecer contacto directo con posibles socios estratégicos para la coproducción de proyectos audiovisuales para cine y televisión.

Una iniciativa que animó a Zaza Ceballos, de Zenit TV, y José Antonio Velo, de Astrágalo Studio, a sellar un acuerdo de colaboración con el fin de potenciar y adaptar las producciones audiovisuales que se desarrollan en Galicia a las nuevas tendencias de consumo.

Continuar con la formación de los cineastas del futuro fue otro de los éxitos de esta edición. "O OUFF Escola, ademais de funcionar como ferramenta de normalización lingüística e impulsar a creación audiovisual, ofreceu tamén tres obradoiros para achegar o audiovisual aos máis novos", apuntan desde l a organización. De esta forma, los asistentes aprendieron a proyectar animaciones sobre superficies con la técnica "Videomaping". También, a llevar a cabo sus propias creaciones en "Stop Motion" y a realizar diversos juegos ópticos en el taller "Xoguetes de Cine".

Escaparate

Otra de las propuestas del festival era servir de escaparate para el cine gallego, contando con 20 piezas locales dentro de la programación. En la competición iberoamericana de la Sección Oficial, el ourensano José Manuel Mourillo mostró al público "Manuel Vilariño. Ser Luz", mientras que el pontevedrés Manuel Fernández Valdés competió en la misma categoría con "Angélica".

Por otro lado, "Notes on blindness", "Últimas conversas" y "Las Calles" fueron las tres películas de la competición oficial preferidos por el público.