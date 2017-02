Una fiesta literaria para homenajear a Carlos Casares

La figura del escritor Carlos Casares, protagonista del Día das Letras Galegas 2017, será homenajeada y recordada a través de exposiciones, coloquios, rutas literarias, documentales y demás actividades que se desarrollarán en los próximos meses por toda Galcia, con especial foco en su provincia natal, Ourense.



Este lunes en la Cidade da Cultura ha sido presentada la programación que la Xunta, la Real Academia Galega, el Consello da Cultura Galega y demás estamentos han preparado colaboración con la Fundación Carlos Casares para recordar al escritor ourensano.



Así, varias exposiciones itinerantes recorrerán Galicia, a lo que hay que se sumar a las rutas literarias en su honor, homenajes, simposios, charlas, ediciones especiales, concursos, certámenes y documentales sobre la vida y obra del protagonista del próximo 17 de mayo.



El acto ha contado con la presencia del conselleiro de Educación, Cultura e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez; los presidentes de la RAG, Xesús Alonso Montero; Consello da Cultura Galega, Ramón Villares; y Fundación Carlos Casares, Francisco Javier Casares; así como representantes de la CRTVG, Diputación y Ayuntamiento de Ourense, entre otros.



EXPOSICIONES POR TODA GALICIA



La Biblioteca de Galicia de la Cidade da Cultura alberga la colección personal de Carlos Casares, con cerca de 6.000 volúmenes que incluyen "primeras ediciones y colecciones completas" de parte de los grandes autores de la literatura gallega.



Una colección que podrá visitarse en una exposición conmemorativa que se instalará en el complejo del Gaiás. Además, están previstas varias muestras acerca de Casares que estarán focalizadas en la ciudad de Ourense y Xinzo de Limia, sede de la Fundación del escritor ourensano.



Precisamente la provincia que vio nacer a Casares ha programado la creación de varias rutas literarias por lugares relacionados con la vida y obra del autor, que se complementan con lecturas públicas, recitales y concursos literarios organizados por los municipios de Ourense y Xinzo.



La Real Academia Galega, institución de la que formó parte Casares desde 1977 hasta su muerte en 2002 con 60 años, celebrará el 17 de mayo, como cada año, su "junta extraordinaria y pública" dedicada al homenajeado en el Día das Letras, que en esta ocasión tendrá lugar en Xinzo de Limia.



A ello hay que sumar las "Xornadas Carlos Casares" programadas para el 21 de abril (Santiago) y 25 de mayo (Ourense) y en las que la RAG colabora con PEN Clube, organismo que estuvo presidido por el escritor ourensano entre los años 1990 y 97.



La CRTVG se sumará a la celebración del 17 de mayo con varios programas, tanto de radio como de televisión, dedicados a la figura de Carlos Casares, sobre el que también se rodará un documental que nace con "vocación internacional".



EJEMPLO DEL "GALLEGUISMO DIALOGANTE"



En su intervención, Román Rodríguez ha ensalzado la figura de Carlos Casares, un "símbolo" que "representa lo mejor de la cultura gallega" y que ejemplifica el "núcleo del galleguismo dialogante" en base a una actitud "integradora, activista y luchadora desde la moderación". "No solo hizo muchas cosas; sino que lo que hizo, lo hizo bien", ha apostillado.



Para el conselleiro, Casares --que fue diputado autonómico por el PSdeG-- es una figura que "suscita gran adhesión" como "maestro del galleguismo integrador que hace crecer Galicia", por lo que ha invitado a toda la ciudadanía a sumarse a "la gran celebración colectiva" para estar "a la altura de este gigante".



Así, ha apuntado que el Día das Letras es una efeméride que sirve para "construir país", que "contamina" en el "sentido positivo" la sociedad gallega desde la perspectiva "lingüística".



LA "FIESTA LITERARIA" DE GALICIA



Por su parte, el presidente de la RAG, Xesús Alonso Montero, ha manifestado que la sociedad gallega ha ido "haciendo suya la fiesta literaria de Galicia", una celebración que alcanza especial importancia "en el ámbito escolar" dado que allí es donde reside la "perpetuación" del idioma.



Asimismo, ha instado a la Xunta a que, si bien "el 95 por ciento de los esfuerzos de Cultura" se debe poner en torno a la figura de Casares, se reserve "un 5 por ciento" para recordar otros "dos centenarios" importantes que se cumplen en este 2017: la primera traducción al gallego de la Ilíada y la Odisea por Evaristo de Sela y la inauguración del monumento a Rosalía en el Paseo da Alameda de Santiago.



En este sentido, Montero ha expresado que la figura de Casares no puede entenderse sin su "contexto histórico", que está "muy presente" a lo largo de su obra. Tras recordar que en este 2017 también se cumplen 100 años de la Revolución Rusa, el presidente de la RAG ha subrayado que "sin los acontecimientos que definieron el mundo" solo pueden entenderse "limitadamente" a personajes históricos como Evaristo de Sela, Rosalía o el propio Casares.



TRABAJO EN LAS INSTITUCIONES



Por último, Ramón Villares ha ensalzado el trabajo "en favor de las instituciones gallegas" de Casares, un "intelectual de plaza pública" que fue defensor de "la libertad intelectual" desde "posiciones ideológicas muy precisas".



Además, ha señalado que el Consello da Cultura Galega, organismo que presidió Carlos Casares durante seis años, prepara una edición especial de un "libro emblemático" del ourensano, `As laranxas máis laranxas de todas as laranxas`.