La fiscal cree que las joyas que imitaban a Tous eran escasas

La fiscal no ve delito, en todo caso una falta y esta ya se apeó del Código Penal, en la comercialización por parte de Joya Diseño Oro de piezas que imitaban a las de Tous y, entre otras figuras, su famoso oso. Alegó la escasa entidad -"volumen comercial"- que suponían las joyas incautadas en 25 tiendas repartidas por distintos puntos de España en octubre de 2012, un 1% del muestrario a la venta. Unos 800 objetos, según el recuento de la firma catalana que ejerce la acusación particular.

El letrado de esta última reclamó para el empresario ourensano Antonio Daniel Domínguez por un delito contra la propiedad industrial penas de prisión -dos años- y multa -24 meses a 20 euros al día-, además de una indemnización (210.000 euros) porque "los productos eran falsos y reproducían los registros de Tous", aludiendo a la pericial policial realizada a petición del juzgado.

En su extenso informe final, incluso aludió a las cortapisas judiciales para llegar al fondo del asunto e"intentar esclarecer los hechos e identificar a todos los responsables de la infracción". El abogado incidió en que era Domínguez, con 30 años de experiencia en el sector, el encargado de la compra de las piezas que fueron intervenidas en las tiendas, "dirigidas desde la central de Ourense".

Recalcó que el acusado comercializada productos de otras marcas, incluso internacionales, "por lo que tiene pleno conocimiento del mercado, las reglas del mismo y la necesaria autorización de las marcas para comercializar productos".

Para este letrado, el hecho de que no se utilizasen paquetes, cartelería o envoltorios de Tous sino de Joya Diseño Oro es irrelevante. "Lo que se está reproduciendo son los registros de Tous y ese es el tipo delictivo, si se vendiese como Tous, engañando a los consumidores, entonces estaríamos ante un delito de estafa", adujo. A su entender, el inculpado "actuó en todo momento con ánimo defraudatorio para aprovecharse de la reputación de mi representada y de su esfuerzo, sabiendo perfectamente que los productos eran falsos".

La defensa, compartiendo criterio con la fiscal, sostiene que se trató de "una actividad ocasional" y que "no consta prueba alguna de que el beneficio obtenido por Joya Diseño Oro por la venta de bienes que pudieran colisionar con los derechos de Tous sea superior a 400 euros", es decir, una falta ya despenalizada.

Trajo a la sala las palabras de su cliente el primer día de juicio: el joyero desconocía que las representaciones gráficas de Tous pudieran ser registradas como marcas. El empresario, según dijo, vendía piezas con motivos sencillos que son usados desde tiempo inmemoriales en joyería y con diferencias sutiles con respecto a los iconos de la firma denunciante.

En su argumentario también entró a analizar el diseño del oso y sus usos: "El registro de un diseño no confiere derechos a su titular más que sobre ese diseño concreto y preciso no sobre la idea del oso, de todos los osos". Según precisó, sólo hay que echar un vistazo a internet para ver diferentes úrsidos: desde el de Steiff hasta el de Louis Vuitton, Swarovski, Chanel, Moschino al de las gominolas Haribo o el que, por no salir de España, decora la rotonda de Boadilla del Monte (Madrid).