La fiscal reprocha la “dejadez" de tres bancos en una estafa

Julio Álvarez Basalo, a sus 80 años, no dudó en recorrer los algo más de 7.000 kilómetros que separan Venezuela y España para intentar recuperar los 105.120 euros que le estafó su sobrino-nieto entre 2011 y 2015. Por el momento, le está costando casi tanto como echar el diente a "un queso de los buenos" en su país de acogida por la salvaje inflación. "Es imposible comprar uno de esos grandes", comentaba, ya relajado, a la salida del juicio en la Audiencia. Aunque renquea al caminar, goza de buen apetito.

Ayer se juzgó por revelación de secretos y estafa a José Carlos Álvarez: operó con total impunidad y sin consentimiento con las cuentas bancarias de su tío en España. Todo ello, sin despeinarse demasiado. Las cartas que le hurtó del buzón de la vivienda que posee en Fechiñas -Celanova- y la fotocopia de un DNI caducado pero corregido en el ordenador con el Paint (programa de tratamiento de fotografía), le bastaron para vivir a lo grande durante tres años y medio. Tiempo en el que obtuvo, con cargo al patrimonio ajeno, hasta cinco tarjetas de débito para compras online y disposiciones en efectivo -entre enero y febrero de 2015 llegó a retirar 58.300 euros del BBVA- con las que pagar algún que otro capricho (tuneó el coche sin reparar en gastos, compró consolas, ordenadores portátiles, móviles...) y hasta pagó el alquiler de todo un año.

El denunciante, vestido con un traje estilo indiano en color crudo y camperas a juego, asistió ayer al juicio, un plenario en el que el protagonismo lo acapararon los tres bancos mencionados, en calidad de responsables civiles subsidiarios, pasando de largo al inculpado, José Carlos, quien actualmente carece de ingresos. Este último reconoció los hechos imputados y el ministerio público le rebajó la petición de pena de seis años de cárcel a dos, además de una multa de seis meses (seis euros al día).

BBVA,Santander y su filial Open Bank creen que el denunciante, quien reside la mayor parte del año en Venezuela por negocios, debió ser más diligente a la hora de custodiar su buzón y detectar movimientos anómalos en sus cuentas.

Pero ni el propio perjudicado ni la fiscal comparten ese planteamiento. La acusación pública aludió a "la dejadez clara de las entidades bancarias de cara al usuario", en alusión a las nulas medidas de seguridad adoptadas para evitar que el acusado "operara a sus anchas". Y contrapuso esa actitud con el "comportamiento diligente de Abanca" ya que reintegró al perjudicado los 3.640 euros que obtuvo el acusado mediante la aplicación Paypal.

Defensa de los bancos

Los letrados que excusaron a las entidades revirtieron los argumentos, imputando la negligencia al cliente a la hora de custodiar sus cuentas. Para el abogado del Santander, Julio "nunca avisó de que no se le remitiera documentación a casa", exhibiendo músculo en que lo sucedido no solo le afectó a ellos. "No es lógico pensar que hubo cuatro entidades descuidadas", matizó. Además, según su exposición, no se cumplen los requisitos para hacerles partícipes de la responsabilidad civil subsidiaria por falta de relación jurídica o de hecho con el infractor.

La representante procesal del BBVA repitió el esquema. Señaló que la negligencia no es imputable al banco por "el escaso celo" del perjudicado y el "robo de documentación relevante". En la oficina celanovesa, el octogenario ingresaba su pensión. En febrero de 2015, se encontró con 50 euros en vez de "la paga de todo un año".