La Fiscalía pide 10 años de prisión para un hombre acusado de agresión sexual y violencia en Ourense

La Fiscalía solicita una pena de 10 años de cárcel para un hombre acusado en Ourense de agredir sexualmente y causar lesiones a una mujer el pasado 2 de febrero de 2017. También pide la prohibición de acercarse éste a la perjudicada por 10 años a una distancia no inferior a 500 metros.

Asimismo, el Ministerio Público demanda la prohibición de comunicarse con la víctima y una indemnización a ésta de 20.000 euros y al Sergas la cantidad de 361,59 euros por la asistencia prestada a la víctima tras los hechos ocurridos.

Este jueves ha iniciado la primera sesión de la vista oral, que se ha celebrado a puerta cerrada en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ourense. Este viernes se desarrollará la segunda sesión en el mismo emplazamiento.

Según recoge el informe de la Fiscalía, el encausado, que se encuentra en prisión preventiva, decidió acompañar a la víctima hasta su casa a pesar de la negativa de ésta. "Animado por la intención de atentar contra la libertad sexual de la misma, el hombre procedió a abalanzarse sobre la mujer y manosearla por diversas partes del cuerpo, comenzando a forcejear con ella", señala el documento.

Durante el forcejeo, "el acusado la sujetó del cuello y le metió los dedos en la boca al objeto de que no gritase, al tiempo que le bajaba los pantalones y, una vez en el suelo, penetrarla vaginalmente mientras le decía "si no eres para mí, no eres para nadie"".

Mientras los hechos narrados acontecían, "la perjudicada mantuvo oposición y resistencia física, al tiempo que gritaba pidiendo auxilio, gritos que fueron oídos por un conductor que circulaba por las inmediaciones y que inmediatamente llamó a la policía", contempla el informe fiscal.

Según señala el Ministerio Fiscal, la perjudicada sufrió un eritema submandibular central, erosiones irregulares que abarcan ambos omoplatos y la dorsal izquierda de fricción, excoriaciones en ambas rodillas, erosión de fricción en la cara interna de la rodilla derecha, marcas de suciedad interna en la rodilla derecha y dolor mandibular.

La víctima tardó en curarse de la agresión sufrida en torno a tres meses: 70 días de perjuicio básico personal y 20 de calidad de vida moderada, "necesitando para su sanidad de varias asistencias facultativas con necesidad de tratamiento médico, restándole como secuela un estrés postraumático en grado moderados valorado en cuatro puntos".