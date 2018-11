La Fiscalía rebaja su petición para el acusado de estafa a dos años y medio de prisión

La Fiscalía ha tenido en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas --los hechos descritos son de 2010-- y ha rebajado su petición de pena de prisión de tres años y cuatro meses a dos años y seis meses, para el administrador de una correduría de seguros acusado de apoderarse de las pólizas correspondientes a los seguros de vehículos de sus clientes.



El individuo está acusado de un delito continuado de estafa en concurso mediado con un delito de apropiación indebida. Asimismo, durante la lectura de su informe en la quinta sesión del juicio oral, celebrado esta semana en la Audiencia Provincial de Ourense, ha reducido su petición de cárcel para las otras dos personas acusadas: la hija del encausado --por un delito continuado de estafa en concursos mediado de delito continuado de apropiación indebida-- y una exempleada de una aseguradora --delito de estafa en concepto de cómplice--.

Solicita para la primera de ellas un año y cuatro meses --antes, dos años y medio-- y, para la segunda, cuatro meses frente al año y tres meses de prisión pedidos previamente

El fiscal ha considerado en su informe que los acusados actuaron en base a un plan preconcebido, algo que ha quedado "acreditado con pruebas" y con las declaraciones de "trabajadores de las aseguradoras y de la exempleada acusada", que reconoció durante la sesión oral que recibía cobros de las pólizas mediante pagos en mano.



En este sentido, ha concretado que el administrador de la correduría era quien "daba las órdenes" a las empleadas que trabajaban en las oficinas de Ourense y de Verín para que se cobrasen la mayor parte de las pólizas en mano o, en caso de ser a través de domiciliación bancaria, con destino a una cuenta de la propia correduría de seguros.



"Los cobros en mano en ningún caso eran transferidos a la cuenta de la aseguradora. Se destinaba a usos propios. Lo dicen empleados de las aseguradoras y clientes que vieron cómo la hija del administrador le entregaba dinero éste, que se lo guardaba y se lo llevaba", ha destacado el representante del Ministerio Público.



Además, ha concretado que este "entramado defraudatorio" se descubrió "de forma casual": "Al tener un golpe un cliente, se dio cuenta de que no estaba asegurado y de que el seguro no estaba en vigor porque la correduría no había liquidado el pago, al igual que un defraudado que se enteró en la ITV".



El fiscal ha subrayado que se trata de una estafa agravada por el engaño a los clientes en base a la confianza que tenía la gente en la profesionalidad y calidad de la empresa, cuyos trabajadores "les daban a los asegurados un recibo sin justificar que el dinero había sido enviado a la aseguradora".



"Ha quedado acreditado que se apoderaban del dinero de los asegurados. La exempleada, con conocimiento de la actividad delictiva, colaboró a cometer el fraude dando recibos de pago que inducían al error de los asegurados", ha resumido el representante del Ministerio Público.

Petición de acusación y defensas

La letrada de la aseguradora ha defendido que ha quedado "más que probado" que las personas acusadas incurrieron en un delito de estafa continuada y apropiación, en concepto de cómplice la exempleada "porque sabía lo que ocurría".



Asimismo, ha criticado que las defensas hayan intentado "demonizar a las empresas aseguradoras" durante la sesión oral cuando eran los responsables de la correduría quienes "no querían devolver el dinero de las pólizas".



Por su parte, la defensa del administrador de la correduría ha pedido la libre absolución para su cliente, ya que "solo la compañía de seguros tenía la facultad de anular las pólizas" y en la correduría "no se le engañaba la gente".

"Solo un cliente ha reconocido haber recibido una comunicación de requerimiento de pago y advertencia de anulación de póliza", ha añadido

Mientras, el letrado de la hija del principal acusado ha defendido que la situación ha estado ideada por la aseguradora "para quedarse con la cartera del corredor de seguros". "La aseguradora se queda con una parte importante de los activos. La aseguradora no paga el traspaso de cartera y la agencia entra en problemas", ha puntualizado.



"No veo estafa ni perjuicio a asegurados. Es un procedimiento injusto. No hay desplazamiento patrimonial de mi clienta. No sabemos con certeza qué pólizas fueron anuladas ni el motivo", ha concluido.



Finalmente, el abogado de la exempleada ha destacado que no entiende "qué pinta" su patrocinada en el banquillo de los acusados y ha expuesto el "perjuicio personal y familiar" que sufrirá a raíz del procedimiento judicial, ya que tiene una agencia de seguros en actividad.



"Era una mera empleada de la agencia. Se limitaba a acatar órdenes y nunca se consensuó con los acusados. Nunca debió ser imputada", ha defendido.

Intervención final de los acusados

La hija del acusado principal ha lamentado el "perjuicio personal y profesional" que le acarreará el litigio y ha responsabilizado a la aseguradora, la cual, "desde el primer momento", le quería "comprar la cartera a su padre". "Nunca fuimos conscientes de las anulaciones y los asegurados no recibieron notificación", ha defendido.



Por su parte, la extrabajadora ha asegurado a la Sala que ella era "una simple empleada" y que "en ningún momento" le manifestaron "que hubiera alguna incidencia". "Me entero por los clientes. Los responsables lo atribuyen a un error en el traspaso de las pólizas. No era conocedora de esto", ha añadido.