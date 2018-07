Fomento adoptó la misma medida en otras cinco autovías en el último año

La medida que adoptó el Ministerio de Fomento limitando la velocidad en la autovía A-52, también afecta a la carretera N-525, entre Xinzo y Allariz, en la que los conductores no puede pasar de los 70 kilómetros a la hora. Hasta ahora, tal como dio a conocer ayer La Región, se podía circular a 100. El motivo es el mismo que el de la autovía A-52, los socavones y el firme irregular a lo largo del trazado.

Pero la medida no es exclusiva de la provincia de Ourense. El ministerio también redujo la velocidad en los últimos tres meses, al menos, en otras cinco carreteras: la A-4, en la provincia de Córdoba; la A-62, entre Salamanca y Valladolid; la A-66 y la N-630 entre Benavente-León y la A-6, en Outeiro (Lugo).

El motivo es siempre el mismo, el mal estado del firme y la falta de proyectos de conservación del firme en los últimos años pese a notarse un incremento del tráfico rodado.

José Javier Limia es camionero y está al frente de una asociación para abrir un parking para camiones en la avenida de Portugal de Verín. Suele conducir por la mayor parte de las carreteras y autovías estatales, incluidas aquellas en que se rebajó el límite de velocidad. "La velocidad no es el problema, lo es el estado que presenta el firme, que deberían mejorarlo. Circular a 120 kilómetros por una autovía no es excesivo, ni se pone en riesgo la seguridad. Los socavones y badenes son el peligro", lamenta, puntualizando que no se puede ocultar el mal estado de una carretera obligando a los conductores a circular a menos velocidad.

Reclamaciones

Al igual que en la provincia de Ourense, la decisión de Fomento de rebajar el límite de velocidad en las citadas autovías de Castilla-León y Córdoba ha generado numerosas críticas entre los usuarios, que en todos los casos instan a Fomento a renovar de forma integral el firme. En las empresas encargadas de la conservación de la autovía A-52 declinaron pronunciarse sobre la nueva situación, instando a contactar con el Ministerio de Fomento para cualquier aclaración.

Según pudo saber este periódico, tras la instalación de las señales de a 100 kilómetros por hora podrían obedecer a las reclamaciones de aseguradoras de vehículos y particulares por daños en vehículos, incluidas motocicletas, tras sufrir una accidente o una avería después de rebasar un socavón o baden. n