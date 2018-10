Fomento garantiza a la Xunta los tiempos de conexión previstos con el AVE

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha comprometido este miércoles en Santiago de Compostela los tiempos de conexión previstos de Galicia mediante tren de alta velocidad con la meseta, con lo que las obras finalizarán en 2019 y está previsto que los billetes puedan empezar a venderse en 2020, en un mes aún sin concretar.



Ábalos ha visitado este miércoles la capital gallega para reunirse con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y ratificar los compromisos del Gobierno con las de infraestructuras gallegas pendientes analizados el pasado mes de julio entre el propio presidente gallego y Pedro Sánchez en una reunión en La Moncloa.



El ministro ha explicado que los plazos de conexión se reducirán casi una hora con las principales ciudades gallegas ya en 2019 debido a la entrada en servicio del Zamora-Pedralba de la Pradería (Zamora) de unos 100 kilómetros, una reducción que será de unas dos horas en el año 2020 una vez entre en servicio todo el trayecto y se ponga también en funcionamiento el nuevo material rodante.

A partir de esa fecha la conexión de Madrid con Ourense -puerta de entrada del AVE en Galicia- se haría en 2 horas y 15 minutos

El tramo con Santiago de Compostela en 2 horas y 50 minutos, en 3 horas y 15 minutos con A Coruña y 3 horas y 20 minutos con Vigo.

Así lo ha expresado el ministro en su cuenta de Twitter.

El impulso que hemos dado a las obras del AVE permitirá un salto gigante a la conexión ferroviaria de los gallegos. Acortamos distancias entre Galicia y Madrid, y para asegurar estos tiempos destinaremos los primeros trenes de AVE de rodadura desplazable que circularán a 300km/h.





Al término de la reunión, Ábalos y Núñez Feijóo han comparecido en conferencia de prensa, en la que el ministro ha dicho que el Gobierno ni se opone ni está a favor de la transferencia de la AP-9 a Galicia, una demanda unánime del Parlamento gallego, sino que su postura ha sido facilitar el debate de la iniciativa, "vetada" en la anterior legislatura, y estudiar la cuestión.



Ha recordado que el Ministerio de Fomento se ha opuesto tradicionalmente a esa transferencia, con ejecutivos tanto del PP como del PSOE, y ha señalado que la decisión que tome el Gobierno, en cualquier caso, se hará en el marco de una reflexión sobre el conjunto de las vías de comunicación para no tener un posicionamiento arbitrario.

Feijóo ha agradecido la visita del ministro y el conocimiento de los temas pendientes, así como el compromiso "inequívoco" de finalización de las obras del AVE en el año 2019.

Sobre la AP-9 ha insistido en que Galicia quiere la transferencia porque entiende que cabe en el Estatuto de Autonomía, ya que discurre íntegramente por territorio autonómico y se ha agarrado al compromiso del responsable de Fomento de no tener una decisión tomada todavía, ni a favor ni en contra.



"El ministro no ha dicho que no, yo no se lo he escuchado", ha afirmado, a lo que Ábalos ha replicado: "Es un buen resumen", tras lo que ha añadido que Fomento, en cualquier caso, no está en condiciones de hacer un rescate de la infraestructura.

Además ha anunciado que la comisión de seguimiento entre la Xunta y Fomento sobre la AP-9 se convocará la próxima semana y en ella se analizarán diversos temas pendientes.

El responsable de Fomento ha insistido, además, en analizar también la "sostenibilidad" de la red viaria en cuanto al mantenimiento, ya que la red ha aumentado mucho en los últimos años y las partidas de conservación, sin embargo, no lo han hecho en consonancia, según ha reflejado.



Por este motivo el grupo socialista ha hecho una propuesta para crear una subcomisión de seguimiento de la viabilidad.



"Nos preocupa mucho incorporar la seguridad, yo ya hablo de derecho de movilidad, la ciudadanía lo exige, pero implica seguridad", ha destacado, por lo que la financiación de toda la red viaria es un asunto que hay que plantearse.



Ábalos también se ha congratulado de que la Comisión Europea haya dado luz verde a la inclusión de los principales puertos gallegos y otras infraestructuras en el Corredor Atlántico, un eje "exactamente igual de importante" que el Mediterráneo, ha destacado, y se ha comprometido a presentar próximamente un plan director con la inclusión de las nuevas líneas.



El presidente gallego ha anunciado que el Consello de la Xunta aprobará mañana "definitivamente" el proyecto para construir la estación intermodal en Vigo de modo que haya licencia para el centro Vialia y, entre otras reivindicaciones, ha pedido al ministro que la autovía Lugo-Santiago, cuya finalización está prevista en 2022 se adelante a 2021 para liberar la carretera nacional, ya que ese año será Xacobeo.