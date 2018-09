José Luis Rodríguez (Director del Centro de A Farixa): "Quizás debía haber más relación de los centros y las empresas"

El director del centro de Formación Profesional de A Farixa, José Luis Rodríguez, recuerda que "somos un cetro que ofrece especialmente formación en perfiles técnicos, aunque también ofertamos otros como es animador de tiempo libre o de actividades físico deportivas, y lo que notamos es que son precisamente estos últimos perfiles, relacionados con el sector servicios, los que más nos demandan".

Entiende que Ourense es una provincia "más orientada hacia el turismo y sector servicios" que hacia la industria, ligada a profesiones más técnicas.

Últimamente, apunta, "abrimos una bolsa de trabajo para técnicos de mantenimiento de electrónica y efectivamente está habiendo demanda, pero no a gran escala".

Apunta como una de las posible soluciones de futuro que hubiera"más relación entre centro y empresa; que los tres centros integrados que llevamos en Ourense perfiles más profesionales y técnicos estuvieran más relacionados con nuestras empresas".

Patricia Cabo (jefa de Recursos Humanos de UNVI): "La formación actual se ha quedado demasiado estancada "

La responsable de Recursos Humanos de la empresa UNVI, ubicada en el Polígono de San Cibrao das Viñas, Patricia Cabo, reconoce que "nosotros no encontrábamos personal cualificado para poder trabajar en nuestra empresa y formamos nuestra cantera"·

Perteneciente al Grupo Pérez Rumbao, UNVI decidió tomar la decisión de apostar por la formación dual en colaboración con la Universidad Laboral. "Hace seis años la capacidad era de 15 alumnos por curso y año, y el 90 o 95% de los que formamos en estos cursos tienen continuidad después en nuestra empresa o consiguen un empleo en poco tiempo en otras del mismo sector".

La empresa ourensana ha encontrado en la formación dual la llave para poder contar con ese personal cualificado y específico que no le puede aportar, a día de hoy, la formación reglada que, según subraya Patricia Cabo, "se ha quedado demasiado estancada" y ya no conecta directamente con las necesidades de mercado.

Alfonso Álvarez (estudiante de Informática): "Yo escogí esta carrera para poder viajar a otros países"

Alfonso Álvarez, de 22 años, escogió la carrera de Ingeniería Informática "porque me gusta y, a día de hoy, ofrece muchas posibilidades de futuro". Hay otra razón: "Pensé que me permitiría viajar por el mundo, conocer otros países". Signo inequívoco de que su intención una vez termine -está en el último año- será buscar empleo fuera de Ourense.

Es otro de los problemas con los que se encuentra la provincia, que los profesionales realmente bien cualificados que se forman en el Campus de Ourense buscan, en buena parte, labrarse su futuro profesional fuera por razones variadas, desde un mejor salario, pasando por mejores condiciones laborales ligadas a tiempo libre o conciliación familiar o, simplemente, "por aprender un idioma".

En cuanto a la empleabilidad, reconoce que depende de la carrera, "en las ingenierías no creo que haya problema, pero en otras, como Filología, lejos del terreno de la docencia no creo que tengan muchas opciones".

David López (socio de Forgal): "Hay que dar más reconocimiento a la FP, muy denostada"

El socio y consultor de Forgal, empresa dedicada a la formación, tiene claro que esa disfunción entre trabajo y prepara ción de futuros trabajadores "es un problema que se da en Ourense, pero también en el resto de España". Considera que parte de hace años. "La Formación Profesional fue durante muchos años muy denostada y no hubo organismos que orientasen a esos alumnos sobre qué hacer o no hacer para labrarse un futuro, según las necesidades que podían encontrarse en su propio mercado".

Insiste en que "durante años se ha vivido la idea de que si no hacías una carrera, habías fracasado" y eso se ha traducido en "una gran bolsa de titulados universitarios con una gran base teórica, pero que acrecen de la experiencia práctica en sus respectivos sectores".

Y pone un ejemplo: "Nosotros cuando incorporamos a gente de Administración y Dirección de Empresas nos cuesta ponerlos al día, porque en ocasiones no saben ni leer un excel; algo que en la FP está controlado".

Mario Franco (secretario provincial de UGT): "Hai que implementar titulacións que teñan horizonte de emprego"

El secretario provincial de UGT en Ourense reconoce que "a maioría dos ciclos formativos e os ensinos universitarios non atenden á actividade laboral ourensana". Sin embargo, asegura que "se implementan outros que non teñen saída laboral; por exemplo, só hai un ciclo que habilite para ser capataz de de as brigadas de bombeiros forestales en todo Ourense, en Xinzo de Limia, cando é n posible niño de emprego nunha provincia como esta".

Por otra parte, considera que "o tope na masa salarial é a puntilla que realmente afunde ás universidades na precariedad laboral e colócaas nunha situación moi complicada á hora do seu crecemento e renovación do profesorado, deixando persoais excesivamente envellecidas".

Por todo ello considera prioritario que haya una financiación adecuada de la Universidad y los centros de formación y "que atenda á demanda social, permitindo implementar titulaciones con horizontes de empleabilidad".