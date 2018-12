Fraga: "Eu son socialista e sempre o serei do PSOE, non do partido rafaelista"

El todavía portavoz del PSOE en la Diputación, Francisco Fraga, cuyo cese ha sido aprobado por la ejecutiva provincial, carga con dureza contra el secretario xeral, Rafael Rodríguez Villarino, al que acusa de "unha obsesión persoal" contra su persona.

Preocupado por la "deriva" del partido, garantiza que será candidato en el Concello de Piñor "si o si" y habla de "purgas" desde la dirección.

"Eu son socialista e sempre o serei, do PSOE, non do partido rafaelista", añadió Fraga en alusión a Villarino.

"Non consinto que se cuestione o meu compromiso co partido", señaló el candidato socialista en Piñor.