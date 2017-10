Francisco Álvarez: "Queremos que se apruebe el reglamento del taxi cuanto antes”

¿Cómo está el sector a nivel provincial?

Está regular, parece que remontó un poco en los últimos meses, pero el caso es que los seguros no hacen más que subir -ya pagamos 1.500 euros al año- y el combustible también se ha encarecido. A esto se une el hecho de que los vehículos también han incrementado su precio, al desaparecer el Plan PIVE, y en nuestro gremio hay que reponerlos cada ocho años. La verdad es que es una cadena de gastos y todo suma para que la cosa no esté tan bien como quisiéramos.

¿Qué opinión tiene de las plataformas de transporte de viajeros: UBER, etcétera?

Sí que nos preocupan, porque aunque es cierto que no se meten en ciudades de menos de 100.000 habitantes realizan trayectos desde Santiago o Vigo que nos restan clientes. Por eso, precisamente, pedimos que la Xunta apruebe cuanto antes el reglamento del sector, que ya tiene el visto bueno pero está todavía pendiente de ser mostrado a diversos colectivos. El objetivo es que queden claras las reglas del juego y evitar la competencia desleal, porque en este momento hay furgonetas que cubren servicios que son nuestros y no se controlan o que tienen su licencia por tal o cual concello, en el que por ley deben realizar el 80% de los servicios, y no cumplen tampoco ese porcentaje.

¿Cómo está el sector en la provincia en cuanto a la aplicación de la normativa europea?

En Ourense falta en este momento por cubrir una licencia de taxi adaptado para llevar a persona con minusvalía, pero la verdad es que ya hay varios candidatos a hacerse con ese servicio. En este momento tenemos cuatro taxis de este tipo en la ciudad. En todo caso, la aplicación de esa normativa europea también depende de que se apruebe ese reglamento.

¿Con cuántos socios cuentan en la provincia?

A nivel provincial somos alrededor de 200 taxistas asociados y en la ciudad, donde tenemos asociado a prácticamente el 90% de los profesionales, serán prácticamente la mitad.

Se dice que los taxis de Ourense son los más caros de España.

Si se cuantifica sólo la bajada de bandera, que está en 2,06 euros, es posible, pero hay que contabilizar todos los datos (maletas, kilómetro, hora de espera...) y ahí es posible que la cosa varíe. En todo caso, es cierto que en ciudades más grandes, con distancias más largas, la bajada de bandera es menos cara, pero porque los trayectos son mayores. Y tengo que decir que llevamos cuatro años con las tarifas congeladas.