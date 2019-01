Francisco Álvarez: “Uber te da una botella de agua, pero al final lo que quieres es que te lleven al destino"

Los taxistas ourensanos respaldan las protestas de sus compañeros en Madrid y Barcelona, aunque no "las formas". Los trabajadores del sector reclaman de nuevo-en agosto ya hubo movilizaciones- la regularización de las aplicaciones de servicio de transporte Uber y Cabify. Ambas empresas contratan vehículos de turismo con conductor, conocidos como VTC. En Ourense, por el momento, hay 20 licencias de este tipo, frente a las 342 de taxis. Francisco Álvarez, presidente de la Asociación de Taxistas de Ourense, reflexiona sobre el futuro del sector.

¿Las licencias VTC son un problema en Ourense?

Aquí taxistas y VTC convivimos, más o menos, sin problema. Cada uno está en su sector y no pasa nada. El problema viene cuando empresas como Uber y Cabify, con capitales de a saber donde, llegan y les preguntan si quieren trabajar para ellos sin respetar la ley VTC. En A Coruña empezó Cabify y la federación de taxistas ya puso varias denuncias por no cumplirla.

¿Tarifas reguladas?

Un trayecto, pongamos, del centro a la residencia cuesta una media de 6 euros. Llega la plataforma y tira el precio para hacerse con los clientes y esperar a que el taxi abandone. Ahora el mismo trayecto va a costar 10 o 15 euros.

¿Ya ha pasado?

En San Francisco, por ejemplo. El fundador de Uber empezó allí con coches particulares cuando había 16.000 taxis. Empezaron a usar la proximidad móvil -distancia al cliente-, tiraron el precio y la gente dejó de usar taxi. Ahora que Uber tiene el 99% de los clientes, subieron el precio al doble. La gente quiere coger taxis, pero casi no hay, quedan 2.500.

¿Cuánto cuesta la licencia de taxi?

Depende mucho de los ayuntamientos, pero pongamos que 100.000 euros. La cosa es que si yo compro una licencia no puedo revenderla hasta después de 5 años, para asegurar que no estoy especulando con ella. Ahora bien, hay gente que pide 5.000 licencias VTC a 50 euros cada una y al día siguiente las vende de forma individual por 50.000 euros. Ni siquiera tienen que trabajar en una, como nosotros.

¿La ley es más dura con los taxistas?

Si la ley autonómica de taxis y VTC tiene 100 folios dedicados al transporte, 90 son de taxis y 10 de VTC. Son esas las que Cabify y Uber no las respetan.

¿Creen que el sector tiene mala fama?

Yo personalmente creo que no, pero a raíz de estas manifestaciones, en las que de 1.000 taxis hay 5 que alborotan, es lo que parece. Por lo que me dice la gente, diría que no.

Dicen que el servicio de Uber y Cabify es mejor.

Te dan una botella de agua, pero yo al final lo que quiero es que me lleven. Te cobran antes de montar, si luego pasa algo... Nosotros no dejamos a nadie en la calle, somos un servicio público. No todo el mundo tiene una Visa, ni móvil con internet.